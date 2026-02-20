El músico James Rhodes, enamorado de España, se declara hincha de este equipo andaluz

Isma Juárez, colaborador de El Intermedio, entrevistó este jueves al músico inglés James Rhodes, que en más de una ocasión se ha declarado un enamorado de España. En el programa de la Sexta, afirmando sentirse "español de los cojones".

"Ahora tengo el pasaporte y todo", asegura. De hecho, el pianista explicó que para conseguir la nacionalidad española ha tenido que renunciar a Inglaterra. "Hasta luego, Mari Carmen", comentó con humor James Rhodes, quien hace ocho años solo sabía "literalmente dos palabras de castellano".

Al músico inglés le ha cambiado radicalmente la vida desde que reside en nuestro país. En El Intermedio aseguró que ahora camina "más despacio que en Londres". Por contra, Rhodes contó que se ha tenido que acostumbrar a que los españoles hablamos gritando, sobre todo desde que es presidente de su comunidad de vecinos y las reuniones son "como hostias con palabras".

"Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial"

De España le gustan muchas cosas, pero "comer a las 22:00 de la noche" no es una de ellas. ": "A las ocho si no estoy comiendo. Cuidado", ha explicado a Isma Juárez, al que le ha revelado de qué equipo español es aficionado.

El pianista se declara hincha del Betis y confiesa estar cada vez más desconectado de su selección, Inglaterra. ""Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial. Nunca va a pasar", confesó en El Intermedio.

Una confesión que sorprendió al propio Isma Juárez y a los espectadores, pues cabría esperar que James Rhodes pudiera seguir con mayor pasión al Real Madrid o al FC Barcelona, los dos clubes más laureados del fútbol español.

Pocos esperaban que su corazón fuese bético. Pero lo cierto es que James Rhodes tiene una relación muy especial con Sevilla, ciudad del Real Betis Balompié y del Sevilla FC. En varias ocasiones ha calificado a la capital andaluza como "casi inigualable".