Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El músico James Rhodes, enamorado de España, se declara hincha de este equipo andaluz
Virales
Virales

El músico James Rhodes, enamorado de España, se declara hincha de este equipo andaluz

"Me importa un pepino que Inglaterra gane el Mundial".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
James Rhodes.
El músico James Rhodes.Getty Images

Isma Juárez, colaborador de El Intermedio, entrevistó este jueves al músico inglés James Rhodes, que en más de una ocasión se ha declarado un enamorado de España. En el programa de la Sexta, afirmando sentirse "español de los cojones". 

"Ahora tengo el pasaporte y todo", asegura. De hecho, el pianista explicó que para conseguir la nacionalidad española ha tenido que renunciar a Inglaterra. "Hasta luego, Mari Carmen", comentó con humor James Rhodes, quien hace ocho años solo sabía "literalmente dos palabras de castellano".

Al músico inglés le ha cambiado radicalmente la vida desde que reside en nuestro país. En El Intermedio aseguró que ahora camina "más despacio que en Londres". Por contra, Rhodes contó que se ha tenido que acostumbrar a que los españoles hablamos gritando, sobre todo desde que es presidente de su comunidad de vecinos y las reuniones son "como hostias con palabras". 

"Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial"

De España le gustan muchas cosas, pero "comer a las 22:00 de la noche" no es una de ellas. ": "A las ocho si no estoy comiendo. Cuidado", ha explicado a Isma Juárez, al que le ha revelado de qué equipo español es aficionado. 

El pianista se declara hincha del Betis y confiesa estar cada vez más desconectado de su selección, Inglaterra. ""Me importa un pepino si Inglaterra gana el Mundial. Nunca va a pasar", confesó en El Intermedio

Una confesión que sorprendió al propio Isma Juárez y a los espectadores, pues cabría esperar que James Rhodes pudiera seguir con mayor pasión al Real Madrid o al FC Barcelona, los dos clubes más laureados del fútbol español. 

Pocos esperaban que su corazón fuese bético. Pero lo cierto es que James Rhodes tiene una relación muy especial con Sevilla, ciudad del Real Betis Balompié y del Sevilla FC. En varias ocasiones ha calificado a la capital andaluza como "casi inigualable".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales