Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump amenaza con recurrir a "alternativas muy poderosas" y anuncia nuevos aranceles en respuesta al veto del Supremo a sus aranceles
Global
Global

Trump amenaza con recurrir a "alternativas muy poderosas" y anuncia nuevos aranceles en respuesta al veto del Supremo a sus aranceles

La Corte Suprema considera que Trump no tiene autorización para imponer gravámenes al resto de países por no contar con el aval de la Cámara de Representantes. El fallo abre la puerta a millonarias indemnizaciones a los afectados.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, en la Casa Blanca
Donald Trump, en la Casa BlancaThe Washington Post via Getty Images

"Desleales", "vergüenza para el país", "idiotas"... Donald Trump ha encontrado este viernes una gran excusa para volver a su retórica ofensiva contra la Justicia. El presidente de EEUU ha prometido que recurrirá a "alternativas muy poderosas" para reemplazar los aranceles que el Tribunal Supremo acaba de vetar por considerarlos ilegales. Entre ellas, nuevos aranceles, sí.

Trump ha llegado a afirmar, en una comparecencia de urgencia en la Casa Blanca, que el propio fallo del Supremo le autoriza a aplicar "otras facultades" legales para lograr un efecto similar a su política de aranceles internacionales. "Vamos a recaudar mucho dinero", prometía acto seguido.

Si bien no ha querido (o no puede aún) detallar qué medidas alternativas sopesa, Trump ha dejado en el aire que "hay muchas maneras" de actuar a partir de ahora. El magnate sí ha enumerado algunas prácticas que, supuestamente, el Supremo avalaría, como las capacidades de "embargar, restringir el comercio o imponer licencias". 

A modo de desafío y alegando que el Supremo sí autoriza el mantenimiento de algunos impuestos, los referidos a seguridad nacional, Donald Trump ha anunciado que impondrá un "arancel global del 10%" en virtud de la citada seguridad nacional

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global