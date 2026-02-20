Trump amenaza con recurrir a "alternativas muy poderosas" y anuncia nuevos aranceles en respuesta al veto del Supremo a sus aranceles

"Desleales", "vergüenza para el país", "idiotas"... Donald Trump ha encontrado este viernes una gran excusa para volver a su retórica ofensiva contra la Justicia. El presidente de EEUU ha prometido que recurrirá a "alternativas muy poderosas" para reemplazar los aranceles que el Tribunal Supremo acaba de vetar por considerarlos ilegales. Entre ellas, nuevos aranceles, sí.

Trump ha llegado a afirmar, en una comparecencia de urgencia en la Casa Blanca, que el propio fallo del Supremo le autoriza a aplicar "otras facultades" legales para lograr un efecto similar a su política de aranceles internacionales. "Vamos a recaudar mucho dinero", prometía acto seguido.

Si bien no ha querido (o no puede aún) detallar qué medidas alternativas sopesa, Trump ha dejado en el aire que "hay muchas maneras" de actuar a partir de ahora. El magnate sí ha enumerado algunas prácticas que, supuestamente, el Supremo avalaría, como las capacidades de "embargar, restringir el comercio o imponer licencias".

A modo de desafío y alegando que el Supremo sí autoriza el mantenimiento de algunos impuestos, los referidos a seguridad nacional, Donald Trump ha anunciado que impondrá un "arancel global del 10%" en virtud de la citada seguridad nacional.