El ridículo del negocio de la guerra: drones 'imbatibles' derrotados en Ucrania con unas tijeras de botiquín

Los drones de fibra óptica se han convertido en uno de los últimos avances tecnológicos de la guerra de Ucrania. Los mismos se diferencian de los drones militares tradicionales en que no utilizan radiofrecuencia.

Esos vehículos no tripulados se encuentran conectados al operador por un cable de fibra óptica muy fino (habitualmente los carretes suelen ser de entre 10 y 20 kilómetros) que transmite vídeo en tiempo real.

La gran ventaja que proporcionan los drones de fibra óptica es que resisten a la llamada guerra electrónica, ya que la señal es inmune a las interferencias. En consecuencia, se pueden llevar a cabo ataques de alta precisión incluso en terrenos difíciles con esa clase de vehículos no tripulados.

Sin embargo, esos drones a priori 'imbatibles' pueden ser derrotados con unas simples tijeras de botiquín, un objeto que se ha convertido en indispensable en el día a día de los combatientes ucranianos y no solo por razones de salud.

"Cortamos todos y cada uno de los cables de fibra óptica que vemos"

En ese sentido, Dimko Zhluktenko, analista de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, ha destacado, en declaraciones a Business Insider, que siempre lleva tijeras para "cortar todos y cada uno de los cables de fibra óptica que vemos".

De hecho, Zhluktenko ha resaltado que en su unidad ya no intentan diferenciar entre posibles drones ucranianos y rusos. "Hemos dejado de considerarlos amigos o enemigos. Creemos que todos ellos son una especie de drones enemigos", ha afirmado el analista de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Igualmente, un soldado ucraniano ha indicado, de forma anónima, que hay ocasiones en las que los finos hilos de fibra óptica incluso pueden llegar a romperse con las manos (aunque no es lo habitual).

El combatiente ha asegurado que en ciertas zonas del frente hay tantos cables que "no sabes si es un hilo nuevo o uno viejo que lleva mucho tiempo ahí". En cualquier caso, los soldados ucranianos tratan de evitar posibles errores cortando todos los cables que encuentran a su paso.