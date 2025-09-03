Inauguran el rascacielos de 117 metros de altura de prácticamente cero emisiones que funciona con baterías usadas

China ha construido un rascacielos de 117 metros de altura que tiene la capacidad de generar prácticamente cero emisiones de dióxido de carbono. El edificio, que ha sido inaugurado recientemente, se encuentra en la ciudad de Qingdao.

Este rascacielos sostenible funciona exclusivamente con energía limpias. En ese sentido, lo más novedoso es que el edificio se nutre de baterías usadas procedentes de 14 vehículos eléctricos ya retirados.

Esas baterías permiten al rascacielos poder almacenar el exceso de energía generada durante el día y liberarla en situaciones en las que la demanda energética se incrementa o la radiación solar disminuye.

De esa forma, se logra un suministro eléctrico que más allá de proceder de fuentes de energías limpias, es un gran ejemplo de economía circular, reutilizando elementos (las baterías) que suelen convertirse en residuos.

A este funcionamiento a través de baterías hay que añadir que el rascacielos se gestiona a través de una amplia red de casi 24 000 microsensores, que sustituyen a los interruptores tradicionales.

Esos microsensores consiguen optimizar el consumo energético en materias como la climatización o la iluminación. En concreto, la digitalización del edificio ha posibilitado aumentar la eficiencia operativa en un 30%, lo que se traduce en una reducción del consumo energético en ese mismo porcentaje.

Otro de los elementos diferenciales de este rascacielos de Qingdao son las fachadas fotovoltaicas de cristal situadas en los lados este, sur y oeste del edificio. Las mismas producen el 25% de la demanda energética diaria, una cifra que implica una disminución en las emisiones de dióxido de carbono de casi 500 toneladas anuales.