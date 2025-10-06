Pocos saben cómo darle una segunda vida a tu bolsa de Mercadona rota para organizar el maletero del coche

En la búsque de reducir las bolsas de plástico de un solo uso, hace tiempo que los supermercados pusieron a la venta sus propias bolsas reutilizables. Sin embargo, con el tiempo estas también se ensucian y rompen. Pero este no tiene que ser el final de su uso, ya que se les puede dar una segunda vida convirtiéndolas en un organizador para el maletero del coche.

Ya sean del Mercadona, Carrefour o Lidl todos tenemos en casa estas bolsas. En algunos casos puede que, incluso, se sigan manteniendo incluso rotas sin saber ya qué hacer con ellas. En estos casos, en lugar de tirarlas, el medio especializado Directo al Paladar propone convertirlas en un "accesorio útil que facilita la vida diaria".

Solo se necesitan unas tijeras y un adhesivo fuerte, como silicona caliente. El proceso es muy fácil y en poco tiempo se conseguen diversos compartimentos para guardar todo lo que normalmente está tirado por el maletera. Además, puedes crear los espacios con el tamaño específico de aquellas cosas imprescindibles que siempre guardas en el coche para un "por si acaso".

La cradora de contenido @brendgz mostró que recortando la bolsa se puede aprovechar las partes en buen estado y pegarlas para crear compartimentos que se adapten al tamaño del maletero. El resultado es un maletero dividido en módulos a medida para despejar el caos habitual.

El primer paso es elegir una o varias bolsas rotas que tangan al menos una parte central en buen estado. Después, hay que recortar los laterales, la base y las zonas rotas. Las partes centrales que estén completas serán la estructura principal del organizado. Finalmente, se forman los bolsillos con los retales de distintos tamaños, según lo que se vaya a guardar dentro, y se unen a la base con silicona caliente.