Se encuentra una bolsa de Mercadona antigua y el lema que pone abre el debate: "He encontrado una reliquia"
Se encuentra una bolsa de Mercadona antigua y el lema que pone abre el debate: "He encontrado una reliquia"

Cerca de medio millón de visualizaciones y subiendo...

Bolsa Mercadona antigua@ymuchosmemes en X

Los precios de la cesta de la compra han subido y eso es algo que hemos notado tanto en las estanterías de los supermercados como en nuestro bolsillo, como ya contamos en este artículo. Además, elegir entre un supermercado u otro puede afectarnos también en el coste final, por lo que resulta conveniente conocer las diferencias entre ellos. De hecho, según un estudio de la OCU, escoger el más barato puede suponer unos 1.132 euros de ahorro al año.

Sin embargo, aunque muchos optan por hacer este tipo de comparativas, la realidad es que los precios no siempre se corresponden con las promesas publicitarias, o por lo menos no con el paso del tiempo, como es en este caso. En este sentido, el usuario @ymuchosmemes ha compartido en 'X' (antes conocido como Twitter), una auténtica "reliquia" que ha abierto el debate en los comentarios y ha generado alguna que otra risa, pues el lema puede resultar cuanto menos irónico a día de hoy.

En la imagen se puede observar una bolsa de Mercadona antigua en la que aparece el lema o eslogan "Siempre precios bajos" algo a lo que la usuaria, y otras personas en los comentarios, no ha podido evitar comentar y burlarse e incluso llegar a ironizar sobre si eso a día de hoy podría considerarse como publicidad engañosa.

"Casi tan cotizadas como las de Pryca y Continente", comenta un usuario con ironía. "Ahora ya no lo ponen porque les da la risa, ¿no?", escribe otro en una respuesta a la publicación. "¿Como que 'siempre'? Con eso en la mano, y viendo como están a día de hoy, podrías demandarlos por publicidad engañosa", comenta otra usuaria entre risas. La publicación, compartida por la usuaria @ymuchosmemes, lleva ya cerca de medio millón de reproducciones, más de 100 comentarios y 16.000 'me gusta'.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) ha aumentado un 7,4% en los últimos 12 meses, siendo los alimentos y bebidas no alcohólicas los que han experimentado un incremento mayor, con una subida de casi el 12%. Este aumento en los precios afecta aún más a algunos productos básicos como la leche, el pan o el aceite, que han visto incrementos de hasta más del 15% en comparación con el año anterior.

