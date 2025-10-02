Un satélite biológico ruso completa con éxito su misión espacial y regresa a la Tierra con 75 ratones y 1.500 moscas

El satélite biológico ruso Bion-M 2 ha regresado recientemente a la Tierra tras llevarse durante 30 días en una órbita polar alrededor de nuestro planeta a una altura de entre 370 y 380 kilómetros.

El biosatélite ha transportado numerosos organismos vivos: 75 ratones macho, unas 1.500 moscas de la fruta, cultivos celulares, microorganismos, semillas de plantas y otras muestras biológicas. Los organismos han sido expuestos a una intensa radiación cósmica para conocer la viabilidad de la vida en esas condiciones.

Tal y como detalla Europa Press, el aparato, de 6,4 toneladas, se ha equipado con 25 cajas, cada una de ellas con tres ratones. La tripulación se ha duplicado dos veces en la Tierra: 75 ratones pasaron un mes en un bioterio y otros 75 en un soporte que simulaba el equipo del biosatélite.

A lo largo de la misión, que ha sido completada con éxito, se ha monitoreado de manera constante el estado de los organismos vivos en órbita. Según ha informado el Instituto de Problemas Biomédicos (IBP), la tripulación se ha sentido bien durante los 30 días. En concreto, a los animales se les habían instalado sensores a través de los que se han medido diferentes parámetros de forma individualizada, como la temperatura o la frecuencia cardíaca.

El jefe del Laboratorio de Fenotipado Animal del IBP, Alexander Andreyev-Andrievsky, ha destacado, en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa TASS, que la alimentación de los ratones ha sido automática.

En ese sentido, Andreyev-Andrievsky ha detallado que 15 ratones han sido alimentados con alimento seco para un estudio más profundo del metabolismo agua-sal, y 60 con alimento en pasta.

De estos 60 ratones, nueve se han mostrado como particularmente vulnerables a la radiación, otros nueve han sido particularmente resistentes debido a la farmacocorrección y los 42 restantes han respondido normalmente a la radiación.

Los científicos rusos prevén examinar la práctica totalidad de los datos recabados en esta misión en el plazo de un año. Pese a que el análisis de las grabaciones de vídeo teóricamente tendría que llevar más de dos años, la agencia espacial rusa, Roscosmos, tiene la intención de agilizar el trabajo recurriendo a la Inteligencia Artificial.