120 personas acampan en Barcelona por Gaza: planean dormir en la calle varios días

Miles de personas están concentradas en la plaza de las Drassanes de Barcelona con cánticos contra el " genocidio de Israel"

La acampada en solidaridad con Gaza y en defensa de la Global Sumud Flotilla, que se instaló este jueves cerca del World Trade Center de Barcelona, ha amanecido este viernes tras su primera noche de vida con unas 30 tiendas de campaña y la intención de ser "permanente".

Así lo ha afirmado en declaraciones a EFE una de las portavoces del Movimiento de Apoyo a la Flotilla, Judit Piñol, que ha cifrado en unas 120 las personas que han dormido al lado de la plaza de La Carbonera, a los pies del Puerto de Barcelona, una infraestructura rodeada de polémica por si en ella han atracado barcos que, presuntamente, transportaban material militar a Israel.

"Quedarnos aquí de forma permanente no ha sido un cambio sino que era la intención", ha reconocido la portavoz, y fuentes de la organización han concretado a los medios que, como mínimo, la protesta se quiere alargar hasta el 15 de octubre, fecha en la que los sindicatos han convocado una huelga con paros en los centros de trabajo.

El campamento se formó este jueves por la noche después de la jornada de movilizaciones que vivió Barcelona, con una protesta estudiantil al mediodía, de unos 6.500 participantes según la Guardia Urbana, y una concentración en La Carbonera que reunió a 15.000 personas y donde se vivieron momentos de tensión con Mossos d'Esquadra, que detuvo a dos personas acusadas de desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado a agentes de la autoridad.

Piñol ha subrayado que la intención de esta acampada, bajo el paraguas de diferentes movimientos sociales -como el feminista o el de la vivienda-, es dibujar "un punto de inflexión" para alcanzar la ruptura de relaciones con Israel, que se aplique "ya" el embargo de armas y "que abran el corredor humanitario".

"Además, queremos pedir la liberación inmediata de las compañas de la flotilla", ha añadido Piñol, entre las que figuran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la presidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo.

Una primera noche "increíble"

Anna, una joven del barrio de Sants que ha pasado esta noche en la acampada, ha definido en declaraciones a EFE su experiencia como "increíble", sobre todo por las muestras de solidaridad que ha vivido.

"Cuando llegué a la manifestación, no tenía ni tienda, ni saco, ni esterilla", ha contextualizado, y al cabo de unas horas "apareció una tienda que podía compartir con una compaña", así como diferentes materiales para pasar la noche.

Anna ha emplazado a toda la ciudadanía barcelonesa y catalana a que acuda a la acampada para "reafirmar que no hay impunidad ante el fascismo".

Sin incidentes con los Mossos d'Esquadra

Piñol ha explicado que no ha habido incidentes con la policía, si bien ha detallado que algunos furgones de Mossos circularon por la rotonda de La Carbonera y "rodearon" a la multitud, lo que llevó a la organización a pensar que quizá "les empezarían a identificar", algo que no pasó finalmente.

"Creo que ha sido gracias al movimiento y a que ha venido mucha gente que ha decidido que esto es imparable", ha asegurado.

Piñol ha aseverado: "Para que esto pueda continuar de esta manera, necesitamos y es imprescindible que la gente venga".

Así, ha recordado las diferentes movilizaciones previstas para este viernes, como una protesta estudiantil en plaza Universitat -al mediodía- o una manifestación unitaria en la plaza Urquinaona -a media tarde-.