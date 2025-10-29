Ábalos busca desmentir que 'folios' fuera un nombre en clave para dinero, sino que le gusta imprimir mucho

Ábalos, con unos papeles, en una imagen de febrero de 2024.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista, quiere demostrar ante el Tribunal Supremo que cuando pedía 'folios' a Koldo García, el que era su asesor, no estaba refiriéndose a dinero en un supuesto lenguaje clave, sino que le gusta imprimir mucho.

Así consta en un escrito que ha dirigido al juez Leopoldo Puente al que han tenido acceso la EFE y Europa Press este miércoles.

Hagamos un inciso. ¿Qué es esto de los folios? Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al parecer Koldo García y su mujer utilizaban peculiares apodos para referirse al dinero en efectivo que manejaban, con palabras como 'chistorras' (500 euros), 'lechugas' (100 euros) o 'soles' (200 euros).

Según la UCO, por su parte, Ábalos hablaba de 'folios' o 'cajas de folios' supuestamente para pedirle efectivo a Koldo.

Volviendo al escrito de Ábalos, su abogado le pide al juez que pida al oficial mayor del Ministerio de Transportes que "certifique número de folios entregados a la secretaría del ministro" entre 2018 y 2021, años en los que fue ministro.

La defensa de Ábalos recurre a la brecha generacional para justificar esa costumbre, quizá seguida por "una generación no digital" de imprimir documentos.

"En la residencia del ministro había un despacho de trabajo dotado de ordenador e impresora" y que Ábalos "tenía (y tiene) la costumbre de imprimir documentos, crónicas, etc. con los que nutre su archivo [...] Dichos folios, en cajas, las traían a la residencia oficial del señor Ábalos los conductores, escoltas o el propio Koldo García", apunta el escrito.

En él se incide en que ese gusto por imprimir puede acreditarse actualmente en su función de diputado: "Puede requerirse a los servicios de suministros de oficina para averiguar el consumo de folios. A cualquier persona que haya estado en su despacho le ha podido llamar la atención el archivo de folios impresos que allí hay".

La defensa llega a resaltar que en el pendrive incautado en su domicilio incluía carpetas llamadas 'Imprimir 1 copia', 'Imprimir 2 copias' o 'Imprimir 3 copias'.

Contratos de mascarillas y disco duro

Según EFE, el abogado también pide la declaración como testigos de varios guardias civiles, entre ellos el capitán Juan Vicente Bonilla, y destaca su conversación, mediante un alias, con un supuesto confidente en la que hablarían sobre Koldo García y "ulteriores investigaciones de personas por encima" de él.

La defensa del exministro quiere profundizar en los contratos de mascarillas adquiridos por el Ministerio de Transportes en 2020 de la empresa Soluciones de Gestión y que estarían bajo sospecha por el presunto cobro de comisiones.

En este sentido, pide que se requiera a Correos los albaranes de entrega, que se solicite a la Oficialía del Ministerio si se permitió que terceros accederían a las dependencias donde se guardaban las mascarillas, o que se requiera al Ministerio de Transportes -que también compró material sanitario a esa empresa- que aporte los certificados de entrada y salida.

Además, ha pedido al juez que le devuelva el disco duro externo que Koldo García recogió del despacho de Ábalos cuando este fue cesado, con información y fotografías de una boda, que fue intervenido en el registro de la casa del exasesor y que considera "esencial" para su derecho de defensa.