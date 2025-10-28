El PSOE entregó al Supremo la documentación bancaria para desmentir la supuesta caja B en Ferraz

El Tribunal Supremo tienen en su poder, desde el pasado viernes, una nueva entrega de documentación del PSOE que ha sido presentada con el fin de desmentir las acusaciones sobre la existencia de una supuesta 'caja B' en el partido, al trascender el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exministro José Luis Ábalos y en el marco del 'caso Koldo'.

Así lo ha publicado la Cadena SER en una información en la que apunta que dicha documentación se corresponde con los justificantes bancarios del dinero en efectivo que fue ingresado en las cuentas de la formación. Cuando trascendió que la unidad de élite de la Guardia Civil había detectado un descuadre en las cuentas de Ábalos de 95.437 euros sin justificación bancaria, desde Ferraz señalaron que los pagos a José Luis Ábalos podrían tratarse de gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE.

Es decir, que cobraban las liquidaciones de gastos del conjunto del equipo de Organización. Concretamente, los socialistas han presentado al alto tribunal los justificantes de los 39 ingresos efectuados en la caja del partido en el período entre 2017 y 2024. Desde el PSOE quieren dejar claro con esta documentación que la cuenta del partido "se nutre únicamente de reintegros bancarios de una cuenta bancaria activa" y estos están "debidamente incorporados a la contabilidad del partido".

En ese mismo lapso (2017-2024) se extrajeron cerca de un millón de euros de la cuenta que tenían como razón la de liquidar gastos previamente justificados con su correspondiente factura de los miembros del PSOE en cada caso, así como para el pago de gastos del partido. Más de medio millón se sacó en tiempos de Ábalos a los mandos del aparato, mientras que más de 400.000 euros se extrajeron ya con Santos Cerdán como secretario de Organización socialista.

La gerente del PSOE: "Todo el dinero con el que se paga procede de un origen legítimo"

En esa línea, cabe recordar que la propia gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ya declaró la semana pasada en el curso de la comisión de investigación sobre el caso Koldo que se desarrolla en el Senado. En dicha intervención, subrayó que "no hay una 'caja B'" y que "cada euro que entra en la caja del PSOE y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito", precisando que desde hacía varios años, el PSOE impuso la regla de abonar las cuantías "prioritariamente por transferencia bancaria" y que "de hecho, en pocas ocasiones se paga en efectivo".

Fuentes esgrimió que "cada pago que se hace por parte del PSOE, en primer lugar está contabilizado dentro de la caja, soportado documentalmente y además está auditado posteriormente por el Tribunal de Cuentas". También desgranó que "todo el dinero con el que se paga, sea en efectivo, por anticipo o por transferencia, procede de un origen legítimo, son las remesas que el partido tiene en la caja".