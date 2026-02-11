Los demócratas se mueven: una ley para que el abuso sexual no prescriba, en homenaje a las víctimas de Epstein

Sky Roberts, abraza a la representante demócrata por Nuevo México Teresa Leger, el 10 de febrero de 2026, en la presentación de la ley sobre abusos sexuales, en Washington.

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos se han unido en el Capitolio a los sobrevivientes del caso de abusos de Jeffrey Epstein para presentar una legislación para poner fin al estatuto de limitaciones y las restricciones a la jurisdicción en casos civiles de abuso sexual. Al fin.

La medida llega menos de dos semanas después de que el Departamento de Justicia publicara 3,5 millones de páginas de documentos con muchos tachaduras relacionados con Epstein, según lo ordenado por la Ley bipartidista de Transparencia de Archivos de Epstein.

"Cuando la verdad sobre Jeffrey Epstein finalmente empezó a salir a la luz, cuando el mundo finalmente empezó a escuchar sus historias, a menudo las leyes decían: 'Lo siento, es demasiado tarde. La fecha límite para presentar su caso ya pasó'", declaró Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, al presentar la legislación en el pleno del Senado el martes.

Añadió que el proyecto de ley -llamado Ley de Virginia en honor a la fallecida Virginia Giuffre, una de las acusadoras más conocidas de Epstein- "cambiará eso, porque la justicia para las víctimas de abuso no debería tener fecha de caducidad".

En septiembre de 2022, el Congreso aprobó una ley que elimina el plazo de prescripción para las víctimas de abuso sexual infantil, anteriormente establecido en 28 años o 10 años después del incidente, pero el cambio no se aplicó a ningún delito cometido antes de esa fecha.

Schumer y la congresista Teresa Leger Fernández, quien patrocina el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, estuvieron acompañados en el Capitolio de Estados Unidos por la familia de Giuffre, la coalición contra la trata de personas World Without Exploitation y la abogada Sigrid McCawley, quien representó a Giuffre y otros sobrevivientes del abuso de Epstein.

Además de eliminar la prescripción, Leger Fernández afirmó que la Ley de Virginia "aclara que los traficantes no pueden eludir la responsabilidad cometiendo abusos en otra jurisdicción. No se puede eludir el enjuiciamiento simplemente enviando a los depredadores y a las víctimas a un avión rumbo a una isla privada, una mansión en Florida o un rancho en Nuevo México". Leger Fernández representa a Nuevo México, donde Epstein poseía un rancho inmenso, en las afueras de Santa Fe.

El financiero caído en desgracia, que era un delincuente sexual convicto, murió en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

"Inspirar y empoderar"

Los legisladores estuvieron acompañados por Sky y Amanda Roberts, hermano y cuñada de Giuffre, quien murió por suicidio el año pasado, pero que antes dejó unas memorias muy amargas, contando lo ocurrido.

“El sueño de Virginia era inspirar y empoderar a los sobrevivientes para que se presentaran”, dijo Sky Roberts entre lágrimas. En respuesta a una pregunta posterior en la conferencia de prensa, pidió a Andrew Mountbatten Windsor que “respondiera preguntas ante nuestro Congreso”. Schumer dijo estar de acuerdo.

Los defensores de los sobrevivientes agregaron que los sobrevivientes de la trata a menudo necesitan muchos años para denunciar el abuso que sufrieron.

Aunque el Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, los legisladores, incluido Schumer, han pedido la publicación de más archivos, que según Schumer suman millones.