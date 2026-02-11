Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rafa Nadal suelta la frase del mes sobre Carlos Alcaraz: deja claro lo que piensa de él
El tenista de Manacor, claro con la carrera del murciano. 

Álvaro Palazón
Carlos Alcaraz y Rafael NadalSTEVE CHRISTO (Getty Images)

Rafa Nadal se ha deshecho en elogios ante la figura del tenista murciano Carlos Alcaraz, que con 22 años acaba de ganar su séptimo Grand Slam. Además, se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro grandes: Wimbledon, Roland Garros, US Open y Australia. 

De todo esto ha hablado el deportista de Manacor, que ha afirmado con rotundidad que Alcaraz ya no es una promesa y es una realidad: "No es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya". 

"Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes", ha señalado Nadal, que ha estado en la presentación del circuito solidario de golf Spin+Swing. 

Halagos para Djokovic

También ha tenido buenas palabras para Novak Djokovic, con el que ha tenido numerosos enfrentamientos durante su larga carrera: "En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final".

"Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará", ha vuelto a decir Nadal, que durante su época como deportista ganó 22 Grand Slam. 

"Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz, que está llevando el tenis a un nivel increíble", ha señalado de nuevo Nadal sobre Alcaraz, con el que formó pareja en los últimos Juegos Olímpicos.

Sobre su vida fuera del tenis, Nadal ha dicho que está "más tranquilo": "Se acabó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado y ahora soy totalmente feliz de poder ver triunfar a compañeros míos". 

