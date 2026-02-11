Yolanda Díaz ve un error hablar "de personas o marcas" en la unidad de la izquierda: "No va de hablar de nosotros"

La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la unidad y reestructuración de la izquierda "no va de hablar" de ellos mismos, sino de "ganar el país", y ha defendido que "todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea", insistiendo en que el objetivo es "movilizar a la gente".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso antes del Pleno, Díaz ha afirmado que "hay que tener claro lo que está pasando en el país" y ha advertido de que "hablar de personas, hablar de marcas, hablar de elementos que están fuera de la sociedad española es un enorme error".

"No va de eso. Va de ganar el país. Va de entender que la gente necesita esperanza y necesita, sobre todo, que le demos razones", ha señalado.

En este sentido, la también ministra de Trabajo ha subrayado que, "como siempre ha dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea" y ha querido ser "muy clara" al insistir en que "va de movilizar a la gente, no de otra cosa".

Díaz ha calificado como "un gravísimo error" hablar de personas. "Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del día 18 (el de Gabriel Rufián y Emilio Delgado), el acto del día 21 (el de todos los partidos que componen la coalición Sumar en el Congreso), todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero, insisto, va de la gente", ha concluido.

Dos actos por la unidad

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció hace unos días que participaría en una serie de actos públicos con diferentes líderes de la izquierda, comenzando el próximo día 18 con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado. Según La Sexta, que avanzó estos movimientos, el objetivo es el de "montar una alianza común a la izquierda del PSOE para concurrir a las elecciones".

Días después, Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid anunciaron que el 21 de febrero lanzarían una nueva alianza de izquierdas orientada también a las próximas elecciones generales que, si nada cambia, se celebrarán en 2027.