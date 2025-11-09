Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ada Colau dice que no tiene intención de presentarse a las próximas elecciones
Política

"Ni municipales, ni estatales ni ninguna otra", ha dicho.

Europa Press
Ada Colau, a bordo del Family, el día que embarcó en Barcelona.Mario Wurzburger/Getty Images

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que no tiene intención de presentarse a primarias o próximas elecciones: "Ni municipales, ni estatales ni ninguna otra", ha dicho.

Así lo ha explicado en unas declaraciones al diario 'La Vanguardia' recogidas por Europa Press este domingo, en las que asegura que seguirá "haciendo activismo" por causas como la de Palestina.

La exalcaldesa ha destacado que "la experiencia de ocho años en la alcaldía fue un orgullo" por lo que pudieron hacer, pese a lo que ha calificado de guerra sucia.

Redacción HuffPost