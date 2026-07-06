Admitida la demanda de Bolaños contra Aldama por acusarle de intentar "comprar su silencio"

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó contra el conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, por presunta vulneración de su derecho al honor tras asegurar "falsamente" en medios de comunicación y redes sociales que le contactó para sobornarle y "comprar su silencio".

Así lo han indicado a Europa Press este lunes fuentes del Gobierno, después de que el ministro presentara el pasado mayo la demanda ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una vez que Aldama declaró en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, que le condenó a cuatro años y medio de prisión pero le libró de entrar en la cárcel por colaborar con la justicia.

Bolaños pidió que se condene a Aldama por las "falsedades" que profiere en medios de comunicación y en sus redes sociales "sin ninguna prueba ni fundamento" pero "con un evidente fin espurio" para tratar de involucrarle "en asuntos con los que no guarda relación alguna".

El ministro asegura que nunca ha hablado con Aldama

El titular de Justicia apuntó en su demanda, avanzada por elDiario.es, que nunca ha hablado con Aldama ni ha tenido relación personal con él ni con su responsable de comunicación, al tiempo que recordó que el empresario solo aporta una fotografía en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos como "única evidencia".

Al respecto, Bolaños reclamó que el empresario se abstenga de afirmaciones en el mismo sentido, en medios, plataformas digitales o cualquier otra vía. También interesó que se condene a Aldama a la publicación del fallo de la sentencia particularmente en la red social 'X' y a pagar 70.000 euros "en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen".