La tragedia sacude a la DO Ribera del Duero: mueren el bodeguero Iván Sanz Cid, su mujer y dos de sus hijos en un accidente de tráfico 

Iván Sanz Cid, a la derecha, recogiendo el premio a Mejor Bodega del año 2024 en los premios Verema.

El corazón de la Ribera del Duero, una de las zonas vinícolas por excelencia de nuestro país, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento del bodeguero Iván Sanz Cid, su mujer y dos de sus hijos, de 17 y 14 años, este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga, en el punto kilométrico 83 de la A-67.

Otra de sus hijas, de 9 años, resultó gravemente herida y, tras ser intervenida quirúrgicamente, permanece estable dentro de la gravedad, según han informado desde la Bodega Dehesa de los Canónigos de la que Sanz Cid era su director general.

Las causas del accidente aún están bajo investigación de la Guardia Civil, aunque los indicios apuntan a un despiste o al cansancio del conductor.

La fatal noticia ha provocado la reacción de numerosas personalidades del sector vinícola. Desde las Bodegas Emilio Moro han compartido su tristeza públicamente: "Iván siempre formará parte de la historia compartida entre nuestras familias y el recuerdo de Pesquera de Duero", población en la que se ubican ambas bodegas.

Ha sido posteriormente cuando ha trascendido que la familia es la de Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, una de las referencias en la Ribera del Duero vallisoletana.

También el ministro Oscar Puente, que ha desarrollado gran parte de su carrera política en Valladolid, se ha mostrado consternado por lo sucedido. "Terrible noticia y tremendo el dolor. Una gran persona y una gran familia. Hicieron mucho por el mundo del vino en Ribera del Duero. D.E.P.", escribía en su cuenta de Twitter.