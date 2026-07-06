La realidad del estado de Mette-Marit de Noruega pese a su primera foto tras su trasplante de pulmón
La histórica victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026 nos ha dejado ver la primera imagen de la princesa desde que fue operada para salvar su vida.
La selección masculina de fútbol de Noruega ha hecho historia al sellar su paso a cuartos de final tras vencer 2-1 -con dos golazos de Haaland-, a la casi siempre fuerte y poderosa Brasil. Nunca antes los noruegos habían llegado tan lejos en un Mundial, y tras 18 años sin participar en la Copa del Mundo, ahora les queda por delante medirse ante Inglaterra en cuartos de final.
Por supuesto la familia real noruega aprovechó el momento. Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus estuvieron una vez más animando a su selección en Estados Unidos. Para el recuerdo quedarán sus espontáneos gestos de alegría y sus abrazos con los tantos de Haaland.
Además, la casa real noruega compartió, por un lado, un vídeo de los reyes Harald y Sonia enviando su apoyo a la selección desde su residencia de verano en Mågerø, y por otro lado, una vez se conoció la victoria, un par de fotos de Haakon y Mette-Marit animando al equipo nacional.
En la primera imagen se puede ver a la pareja con la bufanda noruega, con varias banderas decorando la escena y con camisetas de la selección a su alrededor. No estaban en casa, en Skaugum, sino en una de las estancias del palacio real de Oslo.
Esto se reflejó en que en la segunda foto, ambos miran cómo la plaza del palacio se va llenando de noruegos y noruegas con ganas de celebrar, lo que provocó que su futuro rey bajara y se pusiera a remar con ellos realizando el Viking row, una celebración vikinga que popularizó tiempo atrás la selección de Islandia y que en este Mundial 2026 está siendo utilizada por los noruegos.
No ha recibido el alta
Pero estas no son unas fotos de ánimo a la selección cualquiera, sino las primeras imágenes desde que la princesa Mette-Marit fue sometida a un trasplante de pulmón. Aquello fue a mediados de junio y pronto se dijo que todo había salido bien.
Que sus hijos hayan viajado a Estados Unidos y que se le vea tan alegremente en las instantáneas prueba que las cosas marchan satisfactoriamente, pero tampoco hay que dar por sentado que esté completamente recuperada, porque no lo está.
Como ha indicado el propio palacio a preguntas de VG, la princesa heredera todavía no ha recibido el alta hospitalaria del Rikshospitalet de Oslo, el lugar en el que fue operada para recibir el pulmón que es clave para salvar su vida.
La fibrosis pulmonar que le había sido detectada en 2018 progresó tanto desde 2025, que hace no mucho tiempo se indicó que si no recibía un trasplante, solo le quedaba un año de vida.
"Como ya les hemos comunicado, les informaremos cuando la princesa heredera reciba el alta hospitalaria. Por el momento, aún no la ha recibido", señaló la corte. Pero aunque no esté todavía completamente recuperada y quede mucho camino por recorrer, las cosas progresan adecuadamente. Eso sí, hay que ir poco a poco.