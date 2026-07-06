Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hacienda pone sobre la mesa de las CCAA un margen del déficit del 0,1 % del PIB anual hasta 2029
Economía
Economía

Hacienda pone sobre la mesa  de las CCAA un margen del déficit del 0,1 % del PIB anual hasta 2029

Equivale a 5.849 millones de euros, por lo que si esta propuesta no sale adelante, las regiones tendrían que hacer un ajuste equivalente a esa cantidad.

Redacción HuffPost
Agencias
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las CCAA.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las CCAA.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las comunidades autónomas un margen de déficit público equivalente a una décima de PIB anual en cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con lo que no tendrían que hacer ningún esfuerzo en ese periodo, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

El margen de déficit planteado equivale a 5.849 millones de euros, precisan estas mismas fuentes, por lo que si esta propuesta no sale adelante, las regiones tendrían que hacer un ajuste equivalente a esa cantidad.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se reúne este lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentar su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2027-2029.

—Noticia de última hora, en ampliación—

Redacción HuffPost
Agencias
EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Economía

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos