Hacienda pone sobre la mesa  de las CCAA un margen del déficit del 0,1 % del PIB anual hasta 2029

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las CCAA.

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las comunidades autónomas un margen de déficit público equivalente a una décima de PIB anual en cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con lo que no tendrían que hacer ningún esfuerzo en ese periodo, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

El margen de déficit planteado equivale a 5.849 millones de euros, precisan estas mismas fuentes, por lo que si esta propuesta no sale adelante, las regiones tendrían que hacer un ajuste equivalente a esa cantidad.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se reúne este lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentar su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2027-2029.

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