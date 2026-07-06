La Aemet confirma temperaturas por encima de los 40ºC y "peligro extremo" de incendios forestales

Continúa la ola de calor. Las temperaturas seguirán siendo extraordinariamente altas al menos hasta el miércoles. La Aemet ya avisó hace días que el peligro sería importante en ciertas zonas de la península, y ha acertado, pues los termómetros están registrando más de 40ºC.

Durante la jornada de hoy se ha activado el aviso naranja en buena parte de la península. Ciudades como Sevilla, Cáceres o Zaragoza van a superar los 40ºC, mientras que otras como Madrid, Barcelona o Zamora se quedarán cerca de esas temperaturas.

Mañana será aún peor, pues la Aemet ha activado el aviso rojo en el litoral sur de Valencia, el bajo Aragón de Teruel, la Ribera del Ebro de Zaragoza o la Depresión Central de Lleida. En todas estas zonas se superarán los 40ºC y el peligro es "extraordinario" por las altas temperaturas.

El calor extremo podría empezar a remitir a partir del miércoles, aunque muchos puntos del país seguirán alcanzando o rozando los 40ºC.

La Aemet ya ha advertido que los próximos tres meses tendrán temperaturas por encima de lo habitual para la época. El servicio meteorológico habla de "episodios de calor intenso" en todo el país.

Riesgo de incendios forestales

Una de las grandes preocupaciones de la Aemet durante el verano es el riesgo de incendios forestales. De cara a estos meses, han puesto en marcha un nuevo índice que pueda ser de ayuda para prevenir los incendios y combatirlos.

Durante la actual ola de calor, la Aemet considera que el peligro de incendios forestales se encuentra en niveles "muy altos o extremos en amplias zonas de la Península y Baleares", y llama a extremar las precauciones.

Este fin de semana han sido desalojadas 500 personas en Soneja (Castellón) debido a un incendio. Se trata del punto más preocupante en este momento, aunque también hay incendios en Andalucía y Cataluña. Los efectivos de estas comunidades se han movilizado para tratar de controlar los focos y que no haya que lamentar males mayores.