Bad Bunny acapara todas las miradas en París con un traje amarillo mantequilla con guiños a su carrera

Bad Bunny ha revolucionado París este fin de semana con su gira DeBí TiRAR MáS FOToS y este lunes ha vuelto a ser el protagonista en la capital francesa. El artista ha dado la sorpresa y ha asistido esta mañana al desfile de Alta Costura de Schiaparelli, donde ha disfrutado de las creaciones del diseñador Daniel Roseberry.

Schiaparelli fue la firma encargada de vestir a Bad Bunny para los Grammy el pasado febrero, cuando el puertorriqueño se convirtió en el primer hombre en lucir un traje de la marca hecho especialmente para la ocasión en una alfombra roja.

Este lunes, el artista ha vuelto a lucir un traje de la maison francesa, en este caso en uno de los colores estrella de las últimas temporadas: el amarillo mantequilla. Un tono perfecto para los meses de verano que Bad Bunny ha defendido en plena ola de calor.

El traje de Schiaparelli de Bad Bunny Marc Piasecki/Getty Images

El intérprete de Baile Inolvidable combinó el dos piezas con una camisa blanca, unas botas cowboy, gafas de sol y un cinturón de piel negra que aportaba contraste al conjunto. Además, el artista también llevaba una corbata dorada que emulaba una trenza y que iba a juego con los broches y los botones de la chaqueta.

Estos apliques y botones no son casualidad y representan algunas de las portadas de los discos del artista. Está el corazón de Un verano sin ti o la silla de plástico de Debí tirar más fotos. Tampoco faltan los conejos, el nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Detalles de la chaqueta de Bad Bunny Getty Images

La atención al detalle del conjunto, hecho a medida para Bad Bunny, es total y no hay más que ver la parte trasera de la chaqueta del artista. La prenda lleva una serpiente superpuesta que demuestra que el look tiene múltiples detalles para desgranar desde cualquier perspectiva.

Detalles de la parte trasera del traje Getty Images

Con este estilismo y con su presencia en uno de los desfiles más mediáticos de la semana de Alta Costura, Bad Bunny vuelve a dejar claro que no es un reguetonero más, sino que se ha convertido en una de las personas más influyentes de la industria de la moda.