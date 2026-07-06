Paul McCartney hace historia al recuperar esta canción de The Beatles después de 60 años para la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha reunido a lo más granado del mundo del entretenimiento y la cultura este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York. Pero también ha logrado marcar un hito musical. Aunque la responsable no ha sido precisamente la música de la estadounidense, sino Paul McCartney y una canción de The Beatles que llevaba 62 años sin interpretarse en directo.

Se trata de I want to hold your hand, la canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney en 1963 y publicada como sencillo junto a su cara B This Boy. El tema, a pesar de convertirse en el sencillo más exitoso de los Beatles en todo el mundo con más de 15 millones de copias vendidas, formó parte del repertorio de la banda en 1963 y 1964 y, a partir de 1965 desapareció del setlist del cuarteto de Liverpool.

Lo más llamativo es que, además de esto, ni McCartney ni Harrison o Starr recuperaron esta canción en sus repertorios en solitario, como sí han hecho con otras como Love Me Do, Yesterday, Hey Jude o She Loves You.

La canción, aunque muchos la han interpretado como un afán romántico, es todo un alegato a la colaboración y la amistad que mantenían McCartney y Lennon. Así lo recordó el propio Lennon en una entrevista con Playboy en 1980, donde contó que grabaron la composición en la casa de la actriz Jane Asher, quien entonces mantenía una relación con McCartney.

"Escribíamos entonces muchas cosas juntos, mano a mano, uno al lado del otro. Como en I Want to Hold Your Hand, donde recuerdo el momento en que obtuvimos el acorde que hizo posible la canción. Estábamos en la casa de Jane Asher, abajo, en el sótano, tocando conjuntamente el piano. Teníamos "Oh you-u-u/ got that something..." y Paul tocó ese acorde y yo me giré y le dije: "¡Eso es!, ¡haz eso de nuevo!". En aquellos días solíamos escribir enteramente así, ambos componiendo bajo la nariz del otro", relató entonces el exbeatle.

No obstante, el tema ha trascendido como un himno al amor y al "elegirse el uno al otro". Toda una declaración de amor que no podía faltar en el enlace del jugador de la NFL y la cantante.

La admiración de Taylor por McCartney

La estadounidense no ha ocultado su admiración por el exbeatle y ha destacado la influencia que ha tenido en su trayectoria artística. La cantante compartió a principios de junio un story sobre el último proyecto de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, que vio la luz el pasado 29 de mayo, donde recalcó que "nunca dejaba de inspirarla" y lo calificó como un "artista eternamente excepcional".

Por su parte, McCartney ha comparado en más de una ocasión el fenómeno swiftie con la beatlemanía. Lo hizo en una entrevista en el programa BBC Sounds. "Ves el paralelismo, la fama y la magnitud de esa fama. La fama mundial que tiene Taylor Swift y la que nosotros tuvimos", señaló entonces y elogió la carrera de la artista.