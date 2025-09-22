Ahora que se suman Portugal, Reino Unido o Francia, esto es lo que decía el PP cuando Sánchez reconoció el Estado palestino

Excepto Estados Unidos, principal aliado de Israel en el mundo, de los tres países que el líder del Partido Popular utilizó para justificar su rechazo a la decisión del presidente del Gobierno de reconocer el Estado palestino, dos han hecho ya lo mismo. "Sánchez nos está metiendo en un lío tras otro. [...] ¿Estados Unidos, Canadá, Francia... ¿Todos están equivocados excepto el señor Sánchez?", se preguntaba Alberto Núñez Feijóo en mayo de 2024. Según el jefe de la oposición, el reconocimiento del Estado palestino "empoderaba" a Hamás. Ahora, Canadá y Francia, pero también Reino Unido, Australia o Portugal han tomado la misma decisión que el Gobierno de España. ¿Pensará lo mismo Feijóo? ¿Están también estos países "empoderando" a Hamás?

Desde los atentados del 7 de octubre de 2023, el Partido Popular ha centrado su discurso respecto al asedio israelí de Gaza en la confrontación con Pedro Sánchez, obviando incluso sus propios posicionamientos en el pasado. Quizás lo más sorprendente es que el propio Feijóo llevaba en su programa electoral del año 2023 la apuesta por "la solución de dos Estados" para "resolver el conflicto" entre Israel y Palestina. Un año más tarde, sin embargo, el presidente del PP aseguraba "no compartir" la determinación de Sánchez. "Allá él y sus decisiones. Yo no las comparto", dijo. ¿Compartía, no obstante, la decisión del PP, que en 2014 votó en el Congreso a favor del reconocimiento de Palestina?

Las divergencias discursivas en el PP no se limitan tan solo a la solución de los dos Estados, sino a cómo definir el asedio israelí, que una comisión independiente de la ONU ha definido ya como genocidio, además de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Desde Génova se niegan a utilizar este término. "No me compete ni a mí, ni a la ONU ni al presidente del Gobierno decidir lo que es o no es un genocidio", defendía hace unos días Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular. No fue hasta la semana pasada que Feijóo, desde la tribuna del Congreso, habló por primera vez de "masacre de civiles" en Gaza. Es lo más lejos que ha llegado.

Mientras en Europa hasta Ursula von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo, ha defendido la suspensión parcial del acuerdo de asociación con Israel, aunque muy limitado, en el Partido Popular hay líderes como Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar que ya no solo niegan el reconocimiento del Estado palestino, sino que afirman sin tapujos, como el expresidente del Gobierno, que Israel tiene que ganar. Aznar ya no solo es que no use el término genocidio, sino que se limita a decir "lo que Israel está haciendo". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a comparar las protestas propalestinas durante La Vuelta ciclista a España con los atentados de Múnich o la imagen de Madrid con la del sitio de Sarajevo.

Hasta en Alemania, un país que todavía vive con la culpa por el pasado nazi, el primer ministro, Friedrich Merz, ha llegado a decir que "criticar la política del Gobierno" de Benjamin Netanyahu no solo debe ser "posible" sino también "necesario". Aunque aún no ha dado el pasado de reconocer la respuesta israelí como genocida, hace unos días, en su encuentro con su homólogo español, Pedro Sánchez, compartió su "preocupación por la situación humanitaria y la invasión terrestre en Gaza". "Tememos que haya en Cisjordania pasos hacia la anexión. Vemos el grandísimo sufrimiento de la población civil en Gaza, compartimos la opinión de que esto no es proporcional a los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno israelí. Esta guerra concluiría si Hamás liberara a los rehenes y dejara las armas, pero no compartimos la opinión del Gobierno de Israel de que de esta manera se pueda acabar con Hamás", aseguró Merz.

Mientras cada vez más países se suman al reconocimiento del Estado palestino, en el Partido Popular persisten en la idea de que si el Gobierno de España lo hace es únicamente para "tapar los casos de corrupción". Todo ello a pesar de que cada vez más miembros del Partido Popular en Europa siguen el mismo camino.