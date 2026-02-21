Dybec, español trabajando en Australia: "Esto es lo que hace el 90% de la gente que viene aquí con Visa"
"Yo vine sin nada y fui escalando poco a poco”.
Australia se ha vuelto uno de los destinos favoritos para los jóvenes españoles que buscan emigrar para conseguir trabajos con mejores sueldos. Una nueva fiebre, impulsada en gran parte por la precariedad, que ha hecho que este año las visas se agoten en tan solo unas horas.
Este es el caso de Dybec (@dybec_), un joven español que ya lleva dos años viviendo en Australia, un destino que define como “uno de esos países en el que un día estás recogiendo cerezas y al otro te estás sacando una licencia para conducir una máquina enorme”.
“Los comienzos aquí no son bonitos, como en cualquier sitio, pero te pueden cambiar la vida”, ha comenzado diciendo el español, quien ahora también se dedica a crear contenido informativo en TikTok sobre su experiencia en el país.
Por dónde empezar
“Si acabas de llegar, no sabes por dónde empezar o estás pensando en venir, esto es lo que hace el 90% de la gente que viene aquí con Visa”, ha explicado el tiktoker, antes de proceder a enumerar las opciones de trabajo más comunes para los emigrantes.
“Picking or packing en granjas: puede ser duro pero paga bien; hospitality: restaurantes, bares, cafés... Mucha rotación, pero siempre están buscando a alguien. Yo empecé por aquí”, ha contado Dybec. “Construcción: si aprendes rápido puedes crecer. Limpieza: turnos flexibles, ideal si estudias y lo haces part time. Y luego, si te lo curras, white card, cursos, minas, etc”, ha continuado el creador de contenido.
Motivación para los jóvenes
“Yo me moví a las minas y estoy ahora en mi segundo año de minas. No todos vienen con contactos o trabajos de oficina. Muchos empiezan desde abajo, como yo. Yo vine sin nada y fui escalando poco a poco”, ha relatado el español.
“Pero si tienes claro hacia dónde vas, da igual por dónde empiezas, porque aquí es bastante fácil ir escalando poco a poco y llegar a donde quieres llegar”, ha asegurado Dybec, concluyendo con un alarde de optimismo.