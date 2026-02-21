Cirincione, experto en política nuclear: "El 96% de las armas nucleares ya están en manos de líderes autoritarios"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin se dan la mano tras su reunión para negociar sobre Ucrania, en la Base Elmendorf-Richardson, en Alaska, el 15 de agosto de 2025.

El analista geopolítico y experto en política nuclear, Joseph Cirincione, ha publicado una columna de opinión en el diario francés Le Monde en la que ha advertido de que la situación respecto a los arsenales nucleares está cambiando por completo.

En el artículo, ha detallado que es la primera vez en medio siglo que los "arsenales nucleares más grandes del mundo operan sin límites ni inspecciones". El experto habla del acuerdo que alcanzaron EEUU y Rusia sobre el nuevo START, sobre el control de armas entre ambos países.

"Ya hemos experimentado retrocesos en el control de armamentos. Pero el problema actual va mucho más allá de la simple finalización de un acuerdo. El auge global del autoritarismo pone en tela de juicio el control de armamentos, ya que la inmensa mayoría de las armas nucleares del mundo se concentran ahora en manos de líderes autoritarios", ha detallado.

Cirincione ha justificado que ambos países se comprometieron desde la Guerra Fría a impulsar este primer Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT) en 1972 a marcar una responsabilidad total en el proceso nuclear.

"Sin embargo, líderes autoritarios como Putin y Trump perciben estos tratados como una limitación a su poder".

"Poner fin al control de armas forma parte de su ataque conjunto al orden global".

"Surge del mismo impulso que impulsó al primero a invadir Ucrania, violando las leyes vigentes, y al segundo a socavar la Alianza Atlántica (OTAN)".

La preocupación con las pruebas nucleares

El experto geopolítico considera que tanto Washington como Moscú "continúan su racha mortífera con el hundimiento del Nuevo START". "Y esta no será la última víctima", ha advertido.

Bajo su punto de vista, ha explicado que ya el Kremlin y la Casa Blanca ya está hablando sobre una reanudación de las pruebas nucleares, algo que haría retroceder todos los pasos dados hasta ahora.

"Tanto Putin como Trump contribuyen al auge global del autoritarismo, que está transformando radicalmente el panorama de las armas nucleares. A principios de este siglo, solo un estado autoritario poseía armas nucleares: China", ha reconocido.

Pero ha destacado que, por primera vez en la historia "de la era nuclear", siete de los nueve estados con armas nucleares "tienen líderes autoritarios". "Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, Israel y Estados Unidos. El Reino Unido y Francia son las únicas democracias verdaderamente liberales con arsenales nucleares", ha añadido.

"Sabemos cómo es este mundo. Lo vivimos en la década de 1950. Por eso John F. Kennedy advirtió sobre los peligros de que quince, veinte o veinticinco naciones adquirieran la bomba", ha expuesto.

Joseph Cirincione ha terminado su columna, avisando de que "estamos de vuelta en este mundo", pero sin "un Kennedy que nos saque de él". "En su lugar, tenemos a Donald Trump y Vladimir Putin, hundiéndonos aún más en el atolladero nuclear", ha sentenciado.