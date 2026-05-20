Albares, sobre las burlas del ministro israelí a los activistas de la flotilla: "Es monstruoso, inhumano e indigno"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha definido el tratamiento del ministro israelí Itamar Ben-Gvir a los activistas detenidos de la flotilla como "indignas" e "inhumanas". "Es monstruoso", ha dicho Albares, a quien el suceso le ha pillado de viaje diplomático en la capital de Alemania, Berlín, donde se ha reunido con su homólogo.

Al conocer el contenido del vídeo, Albares ha exigido "disculpas públicas" a Israel y ha anunciado que España ya ha convocado a la encargada de negocios israelí para expresar el rechazo por las imágenes. Además, según ha recogido RNE, el ministro de Exteriores se pondrá en contacto con otros Gobiernos europeos con ciudadanos detenidos para decidir acciones conjuntas. Entre estas, podría encontrarse la prohibición de entrada de Itamar Ben-Gvir a la Unión Europea, como ya sucede en España.

En septiembre de 2025, el Gobierno español aprobó la prohibición en territorio español tanto de Ben-Gvir como del ministro israelí Bezalel Smotrich. Según comentó entonces Albares, ambos han demostrado "con su conducta y sus declaraciones que quieren hacer completamente inviable la solución que va a traer paz y seguridad a todos, que es la solución de los dos estados", el israelí y el palestino.

Esta miércoles, Ben-Gvir hizo público un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver cómo se burla de los más de 400 activistas de la flotilla detenidos a comienzos de esta semana en aguas internacionales. En las imágenes se observa a los tripulantes que buscaban romper el bloqueo de Gaza arrodillados y maniatados por la espalda.

Según ha trasladado la Global Sumud Flotilla (GSF), entre los 428 participantes humanitarios de la flotilla hay 41 voluntarios con pasaporte español. En Alemania, Albares ha avanzado que, en cuanto se conozcan todas sus identidades, recibirán ayuda consular.

Tanto desde la GSF como desde la Coalición de Flotilla de la Libertad (FCC) han denunciado que el comportamiento de Ben-Gvir no es más que otro ejemplo de "una campaña de abuso, humillación e incitación al odio contra los 428 activistas humanitarios secuestrados ilegalmente en aguas internacionales".

Además del vídeo del ministro de Seguridad Nacional israelí, han destacado también la incitación "a la hostilidad pública" de la ministra de Transporte, Miri Regev, quien calificó a los civiles como "partidarios del terror" y "drogados con alcohol". Otro vídeo, además, "captura a activistas arrodillados con las manos esposadas y la cara en el suelo mientras suena el himno nacional israelí, una escena que evidencia una humillación ritualizada".