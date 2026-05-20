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Albares, sobre las burlas del ministro israelí a los activistas de la flotilla: "Es monstruoso, inhumano e indigno"

El ministro de Asuntos Exteriores español ha exigido "disculpas" a Israel.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Brussels (Belgium), 11/05/2026.- Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares speaks to the media as he arrives for a meeting of the Foreign Affairs Council (FAC) in Brussels, Belgium, 11 May 2026. EU foreign ministers meet to discuss Russia's war against Ukraine, including the High-Level Meeting of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children, as well as the situation in the Middle East, the Western Balkans, and preparations for the EU-Syria high-level political dialogue later in the day. (Bélgica, Rusia, Ucrania, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha definido el tratamiento del ministro israelí Itamar Ben-Gvir a los activistas detenidos de la flotilla como "indignas" e "inhumanas". "Es monstruoso", ha dicho Albares, a quien el suceso le ha pillado de viaje diplomático en la capital de Alemania, Berlín, donde se ha reunido con su homólogo.

Al conocer el contenido del vídeo, Albares ha exigido "disculpas públicas" a Israel y ha anunciado que España ya ha convocado a la encargada de negocios israelí para expresar el rechazo por las imágenes. Además, según ha recogido RNE, el ministro de Exteriores se pondrá en contacto con otros Gobiernos europeos con ciudadanos detenidos para decidir acciones conjuntas. Entre estas, podría encontrarse la prohibición de entrada de Itamar Ben-Gvir a la Unión Europea, como ya sucede en España.

En septiembre de 2025, el Gobierno español aprobó la prohibición en territorio español tanto de Ben-Gvir como del ministro israelí Bezalel Smotrich. Según comentó entonces Albares, ambos han demostrado "con su conducta y sus declaraciones que quieren hacer completamente inviable la solución que va a traer paz y seguridad a todos, que es la solución de los dos estados", el israelí y el palestino.

Esta miércoles, Ben-Gvir hizo público un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver cómo se burla de los más de 400 activistas de la flotilla detenidos a comienzos de esta semana en aguas internacionales. En las imágenes se observa a los tripulantes que buscaban romper el bloqueo de Gaza arrodillados y maniatados por la espalda.

Según ha trasladado la Global Sumud Flotilla (GSF), entre los 428 participantes humanitarios de la flotilla hay 41 voluntarios con pasaporte español. En Alemania, Albares ha avanzado que, en cuanto se conozcan todas sus identidades, recibirán ayuda consular.

Tanto desde la GSF como desde la Coalición de Flotilla de la Libertad (FCC) han denunciado que el comportamiento de Ben-Gvir no es más que otro ejemplo de "una campaña de abuso, humillación e incitación al odio contra los 428 activistas humanitarios secuestrados ilegalmente en aguas internacionales". 

Además del vídeo del ministro de Seguridad Nacional israelí, han destacado también la incitación "a la hostilidad pública" de la ministra de Transporte, Miri Regev, quien calificó a los civiles como "partidarios del terror" y "drogados con alcohol". Otro vídeo, además, "captura a activistas arrodillados con las manos esposadas y la cara en el suelo mientras suena el himno nacional israelí, una escena que evidencia una humillación ritualizada".

Héctor Juanatey
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Redactor de Política de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster de Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia, Público, La Sexta o eldiario.es y colaboró en medios como Praza, Luzes, La Marea, Vanity Fair o CTXT. Creó un programa de humor con los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado en La Tuerka. Ha escrito tres libros: 'El analista' (Libros del KO), 'Dajla. Apuntes desde o Sahara' (Praza), y '(Des)Unidos' (Icaria).

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