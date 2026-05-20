Los relojes Royal Pop aumentan el interés por Swatch y Audemars Piguet: así se han disparado las búsquedas en Google en todo el mundo

Los Royal Pop han interesado a los usuarios de todo el mundo

La colección Royal Pop salió a la venta el pasado sábado envuelta en una gran polémica: había tanta expectación por los nuevos relojes que se formaron colas kilométricas frente a las tiendas de Swatch, hubo disturbios e incluso la policía tuvo que intervenir usando gases lacrimógenos.

Ha sucedido en ciudades de todo el mundo: Tokio, Barcelona, Madrid, Londres o Nueva York son sólo algunas de ellas. Hasta se hizo viral un vídeo de Alba Carrillo protestando en una de las colas.

Los Royal Pop ya inundan las plataformas de venta de segunda mano. Aunque el precio original es de entre 385 y 400 euros, en estas webs se pueden encontrar hasta por 8.000 euros. Hay que tener cuidado con este tipo de anuncios, ya que muchos pueden ser estafas.

El interés generado no sólo se puede comprobar a través de las colas y la reventa. Atendiendo a las búsquedas de Google también es posible saber hasta qué punto han dado que hablar los Royal Pop.

El Royal Pop triunfa entre los usuarios

Utilizando Google Trends puedes saber qué términos de búsqueda están triunfando en Google en un momento y lugar determinado.

Esta es la gráfica de búsquedas de los relojes Royal Pop en España en el último mes:

Así han subido las búsquedas del término 'Royal Pop' en el último mes en España google trends

Como puedes ver, las búsquedas tuvieron el primer pico el 12 de mayo, justo el día que Swatch y Audemars Piguet confirmaron la colaboración y que los relojes saldrían a la venta el 16 de mayo.

Esta segunda fecha es la que protagoniza el segundo pico de la gráfica. El 16 de mayo ya se empezaron a publicar noticias sobre disturbios y peleas, por lo que acabaría interesando a usuarios que no sabían nada sobre la nueva colección.

El comportamiento es similar si se consultan las búsquedas de todo el mundo:

Búsquedas del término 'Royal Pop' en todo el mundo en el último mes google trends

Parece que en los días previos a la venta había algo más de interés en el resto del mundo que en España, pero la gráfica crece de manera casi idéntica cuando tienen lugar los problemas en las tiendas.

Swatch y Audemars Piguet disparan sus búsquedas en Google

Hay otro aspecto interesante si se analizan los datos de Google Trends: el aumento de interés por las dos empresas relojeras.

Swatch y Audemars Piguet son marcas conocidas en todo el planeta, y no sólo por los aficionados a los relojes. Con la irrupción de los Royal Pop el interés ha aumentado de manera considerable.

Así han subido las búsquedas de Swatch en Google en todo el mundo:

Búsquedas del término 'Swatch' en Google en todo el mundo el último año google trends

Swatch tiene búsquedas constantes a lo largo del año, sin embargo, este mes de mayo han experimentado un crecimiento bastante llamativo. Se debe, por supuesto, a la colección Royal Pop.

Con Audemars Piguet se contempla el mismo patrón:

Búsquedas del término 'Audemars Piguet' en Google en todo el mundo el último año google trends

Audemars Piguet es otra empresa mundialmente conocida, por lo que no sorprende que tenga búsquedas constantes en Google.

Al igual que Swatch, también se disparan las búsquedas en Mayo por el Royal Pop. La colección ha impactado de manera casi idéntica a las dos empresas.