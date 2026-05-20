90 toneladas al día, 1.200 restaurantes y 1.000 pedidos en 5 horas: cómo funciona la empresa madrileña de cuarta generación que suministra fruta a los restaurantes de David Muñoz

El éxito de David Muñoz en el sector de la restauración es innegable. Muestra de ello se puede observar en la variedad de platos culinarios creados por él y que se han vuelto mundialmente conocidos, como la tarta de queso de la pedroche o su cocido Hong Kong-Madriz.

La mayoría de ellos son reconocidos por los consumidores incluso sin haber puesto un pie en su restaurante (gracias, en gran parte, a la popularidad que le han dado en redes sociales figuras como los influencers). Sin embargo, a pesar de la fama de sus platos, pocos conocen las marcas que se encuentran detrás de ellos y con las que se elaboran estos manjares.

Una de ellas es la de 'Frutas Eloy', quienes se encuentran en Mercamadrid y se encargan de suministrar la fruta a restaurantes como los de David Muñoz. En total, la empresa, que cuenta con un catálogo con más de 3000 productos, sirve actualmente a más de 1000 clientes entre hoteles, restaurantes y caterings.

Según cuentan desde la compañía en una entrevista con el podcast 'Talent', su objetivo es darle al hostelero lo que necesita con un abanico amplio de productos. Uno de los motivos por los que destaca es por contar con "un obrador en el cual realizamos todo tipo de corte de frutas y de verduras".

Esto ayuda a que los cocineros no tengan que perder el tiempo en actividades que no les gustan, como pelar ajos o patatas, para que así tengan mayor libertad para hacer cosas de más valor o que requieran de mayor creatividad. "Mucho corte se hace a mano", aseguran, además, desde la compañía en la entrevista.

"Esa es un poco la evolución que vemos. El uso de tecnología, el control de costes de todo tipo, la personalización. En fin, apostar por proveedores que vayan de su mano, al final es avanzar juntos y de la mano", agregan.

Finalmente, otro de los motivos que le diferencian de la competencia es que, aunque no se requieren controles sanitarios como ocurre en productos como la carne, ellos ya cuentan con algunos, por que si algún día se decide introducir alguna normativa no necesitarían hacer ninguna modificación.

Algunas de las frutas que ofrecen desde la compañía son bananas, brevas, chirimoyas, ciruelas amarillas, clementinas, fresquillas, granadas, higos negros, uvas blancas, uvas villanueva, uvas rojas sin pepitas o incluso shanoris, entre una amplia multitud de ejemplos.

Además de frutas y verduras también cuentan con otros productos frescos, como los zumos; con productos de despensa, como frutos secos o especias; y con cocktelería, tanto fresca como congelada.