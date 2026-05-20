Fin de la guerra fría en Más Madrid: Mónica García a la Comunidad y Emilio Delgado al Congreso

Fin de la guerra fría que ha protagonizado los últimos meses en Más Madrid. Finalmente y según ha podido conocer El HuffPost, la ministra de Sanidad, Mónica García, será la próxima candidata de la formación a la Comunidad de Madrid y Emilio Delgado dará un paso para representar al partido en el Congreso de los Diputados.

La noticia ha llegado después de que la ministra anunciara que pretendía presentarse a la Comunidad de Madrid "para hacer frente a Ayuso". Finalmente, en la lista a las primarias que tendrá que aprobar la militancia de Más Madrid irá en primer lugar García, en segundo Manuela Bergerot y en tercera posición Emilio Delgado que abandonará la Asamblea de Madrid para dar su paso a la política nacional. "Es pronto para hablar de números", confirman fuentes a este periódico sobre el número que ostentará Delgado en los futuros comicios de la Cámara Baja donde también se encuentran otros miembros del partido como Tesh Sidi o Eduardo Rubiño.

La tensión generada en las últimas semanas desde la Verbena de San Blas cierra su encontronazo finalmente con el acuerdo entre ambos dirigentes madrileños. Mónica García tendrá vía libre para ser la futura candidata de Más Madrid y Emilio Delgado no presentará una lista alternativa en las primarias del partido que pudiera evidenciar aún más la brecha de la formación.

Será a principios del mes de julio cuando se conocerá los resultados de las primarias que oficializará el resultado de la decisión de la militancia para frenar e intentar mejorar los resultados frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En los pasados comicios autonómicos la formación logró un hito histórico: el de superar al Partido Socialista y convertirse en la principal fuerza de la oposición de la Comunidad de Madrid. Ahora, tratarán de conseguir el Gobierno autonómico y revalidar el Ejecutivo de coalición en el Congreso de los Diputados.

--Noticia de última hora, habrá ampliación--