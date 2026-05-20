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En directo, imputación de Zapatero | Sánchez y Feijóo se ven las caras el día después del terremoto
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Sánchez y Feijóo se miden en el cara a cara en el Congreso, al día siguiente de la imputación a Zapatero
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En directo, imputación de Zapatero | Sánchez y Feijóo se ven las caras el día después del terremoto

Sigue minuto a minuto toda la información sobre el supuesto caso de blanqueo de capitales. El auditor de cuentas de Plus Ultra también comparece hoy en el Senado.

Redacción HuffPost
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Imágenes de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Núñez Feijóo, y el expresidente Zapatero.
Imágenes de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Núñez Feijóo, y el expresidente Zapatero.Getty Images
08:31
Repasamos: ¿cuál es la relevancia de lo que ha ocurrido para el Gobierno?
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 27: Former Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero (left) embraces the new president of the Socialist International, Pedro Sanchez, during the last day of the XXVI Congress of the Socialist International (SI), at IFEMA Madrid, on 27 November, 2022 in Madrid, Spain. In this last session of the Congress of the SI, an international organization of social democratic, socialist and labor parties, takes place the proclamation of Sanchez as the first Spanish president of the Socialist International. The Secretary General of the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE), and President of the Spanish Government, Pedro Sanchez, was already proclaimed in this position at the beginning of the Congress. He is the only candidate who ran to replace the Greek, Yorgos Papandreu, who had been in office since 2006. He is the only candidate who ran to replace the Greek, Yorgos Papandreu, who had been in office since 2006. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.
Zapatero, ZP o el de la ceja: el presidente que no quería a Pedro Sánchez y pasó a convertirse en uno de sus grandes apoyos
Desde que abandonó La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado un camino de mediador en diferentes países, sobre todo Venezuela. Es uno de los grandes reclamos socialistas en los últimos años, lo que le ha valido el señalamiento constante de Partido Popular y Vox, más aún tras el caso Plus Ultra. Con la firma de Héctor Juanatey.
08:15
El auditor de cuentas de Plus Ultra comparece hoy en el Senado

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.

Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el 'caso Plus Ultra' y han citado a varios perfiles técnicos. En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.

08:09
'UNA SESIÓN QUE NI BIZARRAP'
08:01
Nueva cobertura en directo

Buenos días, iniciamos un nuevo seguimiento de toda la información que rodea al 'caso Plus Ultra' y a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad en torno a la investigación al rescate con fondos públicos de dicha aerolínea. Todos los ojos están puestos en la mañana de este miércoles en la sesión de control al Gobierno que enfrentará al presidente Pedro Sánchez con el jefe de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo.

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