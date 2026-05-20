En directo, imputación de Zapatero | Sánchez y Feijóo se ven las caras el día después del terremoto
Sigue minuto a minuto toda la información sobre el supuesto caso de blanqueo de capitales. El auditor de cuentas de Plus Ultra también comparece hoy en el Senado.
La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.
Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el 'caso Plus Ultra' y han citado a varios perfiles técnicos. En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.
Buenos días, iniciamos un nuevo seguimiento de toda la información que rodea al 'caso Plus Ultra' y a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad en torno a la investigación al rescate con fondos públicos de dicha aerolínea. Todos los ojos están puestos en la mañana de este miércoles en la sesión de control al Gobierno que enfrentará al presidente Pedro Sánchez con el jefe de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo.