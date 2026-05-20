Trump dice que a Netanyahu "no se le trata bien en Israel" y bromea con postularse como primer ministro israelí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa que no tiene prisa por llegar a un acuerdo de paz con Irán, a pesar de que su candidatura se va agotando poco a poco y de que las elecciones en EEUU, que se celebrarán en noviembre, se acercan.

El republicano, quien ha sido acusado de actuar bajo la influencia del gobierno israelí, ha asegurado, además, que Benjamin Netanyahu seguirá todas las órdenes y demandas que realicen los estadounidenses ante una hipotética reanudación del conflicto, el cual comenzó el pasado 28 de febrero de 2026.

En este sentido, Trump ha definido a su amigo israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, como un "hombre muy bueno" al que, en su opinión, "no se le trata bien en Israel". "Hará lo que yo quiera. Para mí es un gran tipo. No olvidemos que fue el primer ministro en tiempos de guerra", ha agregado el dirigente republicano.

Las declaraciones del estadounidense, en las que ha elogiado al líder israelí aunque también ha dicho que hará lo que él quiera, han tenido lugar apenas unas horas antes de partir hacia un acto en Connecticut. También llegan apenas una semana después de que el republicano instase a Irán con cumplir sus exigencias y les amenazase con que, de lo contrario, "no quedará nada de ellos".

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