Jordi Évole reacciona a la imputación de Zapatero acordándose de estas palabras de Aznar

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. La noticia está copando la actualidad política, y no son pocos los que han reaccionado.

Uno de ellos ha sido Jordi Évole. El periodista de laSexta ha publicado un mensaje en X, dejando muy clara su opinión al respecto. Zapatero está siendo investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

No obstante, para Évole hay algo que no encaja. "Por primera vez se condena a un Fiscal General del Estado. Por primera vez se imputa a un expresidente del gobierno. Por primera vez… el que pueda hacer, que haga", ha dicho el comunicador.

Con esta última frase parece hacer referencia a las declaraciones de José María Aznar en noviembre de 2023, cuando durante la presentación de un libro de la Fundación FAES en Madrid pronunció esas mismas palabras.

Jordi Évole ha ido más allá, señalando que hay "alguien en su despacho fumándose un puro mientras escucha..."; a lo que ha añadido un enlace a la canción de The End, del grupo de rock The Doors.

¿Por qué ha sido imputado Zapatero?

Según la información de la SER, Zapatero ha cobrado más de 400.000 euros en concepto de consultorías relacionadas con el rescate de dicha aerolínea, y durante un lustro. Siempre ha mantenido también todo lo que percibió lo declaró correctamente.

El citado medio también expone que las primeras informaciones judiciales apuntan a supuestos pagos constatados sospechosos a las hijas del expresidente Zapatero, por valor de más de 600.000 euros.

Según El Confidencial, estas percibieron al menos 661.000 euros por trabajos de asesoramiento y comunicación online sin haber sido acreditados a través de la mercantil Análisis Relevante S.L.

Además, el mismo digital también ha publicado que la UDEF ha estrechado el cerco en personas y sociedades mercantiles del entorno del exmandatario, dando lugar a un supuesto modus operandi basado en captar dinero de origen ilícito y reintroducirlo después en el un circuito monetario.