Sara Marín Berbell, médica de familia: "Cuando se acerca la menopausia, tu corazón puede volverse más sensible"

La menopausia y la perimenopausia siguen siendo etapas rodeadas de desconocimiento para muchas mujeres, especialmente cuando aparecen síntomas que pueden llegar a preocupar, como pasa con los relacionados con el corazón.

Palpitaciones repentinas, sensación de taquicardia o sofocos acompañados de un fuerte latido pueden generar preocupación e incluso miedo. Sin embargo, la médica de familia Sara Marín Berbell, junto al doctor José Abellán, recuerda que estos cambios tienen una explicación fisiológica muy relacionada con la caída hormonal.

"No, no estás loca, Cuando se acerca la menopausia, tu corazón puede volverse más sensible", explica la especialista, que insiste en la necesidad de entender mejor lo que ocurre en el cuerpo femenino durante esta etapa.

El papel protector de los estrógenos

Según detalla Sara Marín Berbell, durante la etapa fértil los estrógenos actúan como una especie de escudo protector para el sistema cardiovascular. Estas hormonas ayudan a cuidar las arterias, contribuyen a reducir el colesterol malo y participan en la regulación del sistema nervioso.

Cuando disminuyen los niveles de estrógenos, como consecuencia, pequeños estímulos cotidianos o situaciones de estrés leve pueden desencadenar palpitaciones o una sensación intensa de latido cardíaco.

Palpitaciones y sofocos

Muchas mujeres en premenopausia o mayores de 35 años describen episodios repentinos en los que sienten que el corazón "va demasiado rápido" o late con mucha fuerza incluso estando tranquilas. Según cuenta, esto suele estar relacionado con los sofocos típicos de la menopausia.

Cuando bajan los estrógenos, el termostato cerebral encargado de regular la temperatura corporal también se altera. Esto provoca una sensación brusca de calor que obliga al cuerpo a reaccionar. El corazón necesita bombear más rápido para llenar esos vasos sanguíneos abiertos. El resultado puede ser una combinación de calor, sudoración y palpitaciones intensas.

La enfermedad cardiovascular, el gran riesgo silencioso

José Abellán también recuerda que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en mujeres, por encima incluso del cáncer de mama. Y es que aunque muchas palpitaciones relacionadas con la menopausia son benignas, existen señales de alerta que requieren atención médica.

La médica recomienda acudir a urgencias o consultar rápidamente con un especialista si las palpitaciones aparecen acompañadas de dolor opresivo en el pecho, mareo intenso, dificultad para respirar o si se desencadenan durante el ejercicio físico.

El intestino también influye en el corazón

Otro aspecto menos conocido que destaca Sara Marín Berbell es la relación entre la caída de estrógenos y la salud intestinal. Según explica, la disminución hormonal puede favorecer la aparición de pequeños espacios entre las células intestinales, un fenómeno popularmente conocido como "intestino permeable".

Esto permite el paso de toxinas a la sangre y favorece una inflamación generalizada en el organismo. Esa inflamación puede terminar afectando directamente al corazón y a las arterias, especialmente cuando han perdido parte de la protección hormonal de los estrógenos.

Qué hábitos pueden ayudar durante la menopausia

La especialista subraya que algunos cambios sencillos en el estilo de vida pueden ayudar a reducir tanto los sofocos como las palpitaciones. Uno de los consejos que ofrece es moderar el consumo de café, especialmente por la tarde, ya que la cafeína puede intensificar los síntomas.

Para Sara Marín Berbell, uno de los grandes errores es asumir que la menopausia simplemente debe soportarse en silencio. "Menopausia no es aguantarnos, es entender y saber qué nos está queriendo decir nuestro cuerpo", concluye.