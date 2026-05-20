Enganchón entre Elisa Beni y Toni Bolaño a cuenta de Zapatero: "¿Me vas a arrear desde Barcelona?"

Es la noticia que está sacudiendo todos los programas de televisión y radio en estos momentos: El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el rescate de Plus Ultra.

Sobre este asunto han debatido este miércoles en Espejo Público, el matinal que Susanna Griso conduce en Antena 3. En un momento del programa, dos de sus colaboradores habituales han protagonizado un fuerte rifirrafe.

La periodista Elisa Beni ha apuntado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegurando que había mentido sobre la imputación de Zapatero por supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Tras ello, el también periodista Toni Bolaño ha negado que la ministra portavoz del Gobierno haya mentido. "Entiendo que estés tenso", le ha replicado Elisa Beni, a lo que Bolaño ha respondido con una frase que ha dejado perplejos a los presentes.

Dos visiones opuestas

"Si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras, me lo dices luego", le ha dicho el periodista a Elisa Beni, que no daba crédito. "¿Cómo que más que palabras? Si estás en Barcelona. ¿Me vas a arrear desde Barcelona?", le ha preguntado.

"No hombre, no. Lo que estás diciendo ya me parece insultante. Como siempre. Pero bueno, haré de tripas corazón", ha contestado Toni Bolaño, que al instante recibía la réplica de la periodista.

"Te estoy diciendo que Elma Saiz mintió en la rueda de prensa del Consejo de ministros y eso es indubitado; es decir, no me lo puedes contestar porque es así. Mintió", ha insistido Elisa Beni.

Seguidamente, Bolaño ha señalado que le parecía curioso que el caso de Begoña Gómez haya desaparecido y haya aparecido otro en el que se acusa a Zapatero. "¿Dónde están las grabaciones y los mensajes?", se ha preguntado el periodista sobre el caso por el que se imputa al expresidente del Gobierno.

Los argumentos de Bolaño no han convencido a Elisa Beni, que ha vuelto a la carga asegurando que no se puede discrepar de lo que es verdad. La colaboradora de Espejo Público ha recordado que el rescate de Plus Ultra fue "aprobado a toda prisa por el Gobierno".