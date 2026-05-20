Pedro Piqueras aprovecha la imputación de Zapatero para recordarle a Feijóo lo que pasó con "otro expresidente"
El periodista ha hablado en 'Mañaneros 360'.
El periodista y expresentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras ha intervenido este miércoles en TVE para analizar la actualidad política, marcada profundamente por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
"En esta historia de la corrupción, que me parece que es lo más desastroso para la democracia en España, nadie presumir de ser menos corrupto que otro", ha dicho al inicio de su intervención en Mañaneros 360, el programa que presenta Javier Ruiz en La 1.
Piqueras se ha referido a unas declaraciones del secretario general del PP Miguel Tellado, quien ha afirmado que el PSOE "es el más corrupto de la historia". "Hombre, pues habría que ver los casos de corrupción de cada uno", ha apuntado el periodista.
Seguidamente, también ha mencionado a Alberto Núñez Feijóo, quien estos días se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero como "el primer expresidente que ha sido imputado".
Tira de la hemeroteca del PP
El que fuera uno de los rostros más reconocibles de Telecinco ha recordado que "ha habido una cierta protección sobre algún otro expresidente para que no fuera imputado". Con estas palabras, quizá Piqueras se haya querido referir al expresidente Mariano Rajoy.
Cabe recordar que Rajoy pudo haber sido imputado en los principales casos de corrupción que afectaron al Partido Popular en España, como el caso Gürtel o el caso Kitchen. Pese a que declaró en sede judicial, lo hizo siempre en calidad de testigo.
Tras recordar esta cuestión, Piqueras ha hecho un análisis de lo que queda de legislatura: "Va a ser muy complicada, de acusaciones mutuas; creo que el pueblo español no se merece eso. Después de todo esto, algo habrá que hacer".
"En España la política se ha complicado bastante", ha afirmado el periodista, quien ha cerrado el capítulo de Zapatero señalando que estamos "en un paso muy primario, con acusaciones muy graves, y que habrá que ir viendo a lo largo del tiempo".