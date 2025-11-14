Alberto Ibáñez (Compromís): "Sólo pido a Mazón que no venga en su papel de víctima a la Comisión del Congreso"

Alberto Ibáñez (Vila-Real, 1991) es uno de los 17 diputados del Congreso que participan en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA, que arrancó hace poco más de una semana en la Cámara Baja. Él, además, tendrá la oportunidad de interrogar este lunes al presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, por su gestión política de una tragedia que se cobró hace un año la vida de 229 personas. "Él va a venir a la Comisión con el tono chulesco de siempre. Pero tiene que aprender que él ya no manda. Que se ahorre que le escriban discursos y que venga al Congreso con la verdad", señala Ibáñez en una entrevista con El HuffPost previa a esa cita.

Mazón ya acudió el pasado martes a declarar ante una comisión homóloga en Les Corts valencianas, aunque por la dinámica de la misma pudo escabullirse sin contestar a prácticamente ninguna de las preguntas formuladas. "Fue un masaje por parte de PP y Vox", opina el diputado de Compromís. De ahí que haya una gran expectativa por los aprietos a los que podría enfrentarse Mazón en una Comisión mucho más incisiva.

Ibáñez tiene claro que le preguntará por qué no organizó una preemergencia y por qué decidió permanecer en El Ventorro pese a conocer que algunos municipios ya se encontraban inundados. "Lo único que pido a Mazón es que no venga con su papel de víctima. Las víctimas fueron las 229 personas que fallecieron, los miles de heridos y la gente que lo perdió todo", asegura Ibáñez.

En la entrevista, también preguntamos al diputado nacional de Compromís sí cree que Vox apoyará la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, las actuales relaciones con Sumar y si le preocupa el último órdago de Junts al Gobierno. "Partido a partido. Ellos saben que la alternativa que hay enfrente les quiere meter en la cárcel", explica sobre el cacareado bloqueo de los de Puigdemont.

- En primer lugar, querría preguntarle por la comparecencia que protagonizó Mazón el pasado martes en Les Corts. Allí, no contestó a prácticamente ninguna pregunta y se limitó a leer un texto previamente redactado. ¿Se esperaba una intervención así?

- Yo del señor Mazón me lo espero todo. El formato de la comisión de Les Corts, controlada por PP y Vox, no es realmente la de una comisión de investigación. Fue un masaje por parte de la mayoría de la Cámara. Mi compañero Baldoví y el PSPV intentaron, por su parte, esclarecer lo que ocurrió el día de la DANA, pero Mazón se limitó a leer lo que su defensa jurídica le había preparado para intentar escabullirse.

- En su comparecencia, Mazón dijo que “poco tenía que aportar operativamente a la emergencia”. ¿Qué le parece esta afirmación?

- Mazón ha demostrado que no basta sólo con ser bueno en TikTok, también hay que saber gestionar. Y Mazón nunca ha sido un político de gestión. Ha sido un político de escaparate. Y en los momentos difíciles, que es cuando se puede ver si un político está a la altura del cargo que ostenta, él no lo ha estado. Ha sido completamente indolente porque fue incapaz de organizar la preemergencia en su gobierno. Y el propio día de la DANA, mantuvo una agenda completamente ajena a la gravedad de lo que se estaba viviendo. Pero lo más duro vino en los días posteriores, donde Mazón entró en un bucle de autojustificación y humilló a las víctimas. Por tanto, ha demostrado que es un mal político y, sobre todo, que es mala persona.

- ¿Qué actitud espera de Mazón este lunes en la Comisión del Congreso?

- Él va a venir con el tono chulesco de siempre. Pero lo que tiene que aprender Mazón es que él ya no manda. Él acude al Congreso a responder a las preguntas que el conjunto de la Cámara le va a hacer. Que se ahorre que le escriban discursos y que al Congreso venga con la verdad. Que pida perdón de corazón a las víctimas y que nos explique por qué fue incapaz de organizar la preemergencia y la emergencia. Aunque sabemos que lo hizo porque proteger los beneficios de unas pocas empresas del sector turístico. Venía un puente muy importante en la Comunidad como es el de Todos los Santos, y por eso ponderó proteger los beneficios de unas pocas empresas al derecho a la vida de la mayoría.

- ¿Cuáles son las preguntas que, según usted, son cruciales que Mazón responda en la Comisión?

- La primera es esa: por qué no organizaron la preemergencia, que es lo que haría un gobierno previsible. También le vamos a tener que preguntar por qué no aplicó medidas para salvar a la población teniendo la información de la que ya disponía. Y también le preguntaré cómo una persona puede tener el cuajo de continuar en El Ventorro sabiendo lo que estaba ocurriendo. Es más, ¿cómo una persona puede continuar con el acta de diputado para no ser imputado y atreverse a decir que su dimisión se debe a que no puede más y que es una víctima? Las víctimas fueron las 229 personas que fallecieron, los miles de heridos y la gente que lo perdió todo. Que Mazón no venga con un papel de víctima. Es lo único que le pido.

- ¿Qué cree usted que hizo Mazón en esos 35-40 minutos en los que no atendió ni hizo llamadas?

- También se lo vamos a preguntar. Y por qué recibió una llamada un minuto antes de que se enviara la alerta. Yo creo que su consejera le llamó para preguntarle si la enviaban y él dijo que sí. Es evidente que Mazón controlaba y codirigía el Cecopi.

- En estas primeras sesiones de la comisión, le hemos visto a usted emocionado con algunos de los testimonios de las víctimas. Una imagen que choca con la imagen fría de los parlamentarios del PP, que no aplaudían ni mostraban cierta cercanía con ellas. ¿Se esperaba esta reacción por parte de los diputados del PP?

- Yo, en los días previos, me reuní con el colegio de psicólogos de la Comunitat Valenciana para que me dieran unas pautas con el objetivo de no revictimizar o hacer preguntas que no fueran empáticas. No quería ni romperme yo ni ponérselo más difícil a las víctimas. Pero también queríamos que nos acompañaran psicólogos en la sala por si el PP hacía lo de siempre. Lo que hicieron ya en el pasado con Pilar Manjón o Beatriz Garrote, que es perseguirlas, humillarlas, menospreciarlas, acusarlas de partidismo... Pero yo sí esperaba un poco más de humanidad. El PP aplaudió sólo una vez y porque una víctima se lo suplicó. Si tu humanidad se basa en que te tienen que suplicar las víctimas para que aplaudas, demuestras que esto no es sólo una cuestión de ideología, sino también de valores. Como mínimo, tendrían que haber demostrado perdón y empatía. Sé que algún diputado a título individual lo pasó mal, que sus ojos reflejaban lágrimas.. Incluso sé que alguno ha pedido disculpas a las víctimas fuera de micro.

- Las presiones de Compromís han hecho que Pedro Sánchez vaya a comparecer en esa comisión. Algo que provocó también la ruptura de parte de Compromís con Sumar. ¿Por qué es crucial para ustedes que Sánchez comparezca en esa comisión?

- La reconstrucción no se está haciendo bien porque todavía no se entiende que la DANA no fue una cuestión que cayera del cielo. La DANA es una consecuencia del cambio climático. Y nosotros vamos a incidir en que la reconstrucción no puede ser volver a construir en sitios donde el agua se va a llevar en el futuro todo. El día de la DANA, PP y Vox aprobaron en Les Corts que se pudiera construir a partir de 200 metros de la playa. Por tanto, el negacionismo climático de PP y Vox es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y también vamos a exigir al Gobierno de España las inversiones necesarias que habrían reducido los daños materiales ese día. La inversión en materia hídrica y en infraestructura de la Comunitat Valenciana es una de las condiciones que nosotros ponemos tanto en la negociación de los Presupuestos de 2026 como en esta propia Comisión.

- Su compañera Águeda Micó preguntó este miércoles a Sánchez si no se arrepentía de no haber quitado las competencias a Mazón o de no haber enviado todos los recursos del Estado sin esperar a que éste los pidiera. ¿Se respondió tarde desde el Estado a la emergencia?

- La gente se sintió desprotegida porque hubo pueblos donde sólo había voluntarios y los propios vecinos ayudando en algunas de las horas más difíciles. El Gobierno de España tendría que haber reaccionado mejor. Y en el momento en el que ya podía legalmente ocuparse esta emergencia, tendría que haber intervenido de una manera más eficaz ante la incapacidad de la Generalitat.

- Hablando de Sumar, ¿cómo están las relaciones actualmente? Su compañera Micó está en el grupo mixto, usted sigue formando parte del grupo parlamentario...

- Lo que yo le puedo decir es que se está cumpliendo el acuerdo electoral al que llegamos entre Compromís y Sumar. Yo respeto la decisión que unilateralmente tomó mi compañero con su partido, pero el conjunto de Compromís-Sumar que se presentó a esas últimas elecciones continúa operando en esa misma clave.

- Y de cara a las generales de 2027, ¿hacia qué fórmula electoral se orienta Compromís? ¿Repetición de la coalición? ¿O cada uno por su lado, como han planteado desde Más Madrid?

- Los partidos tenemos que hacer menos partidismo y patriotismo de las siglas y ser muy conscientes de la emergencia democrática que hay. Mazón es un impresentable, pero no sólo por la gestión nefasta de la DANA y la humillación a las víctimas. Lo es también porque su gobierno ha sido negacionista climático y de la violencia machista, han propuesto que las mujeres que llevan velo no puedan tener prestaciones sociales, han recortado la ley trans, han machacado la lengua, han censurado a la televisión pública...

Cuando uno viene del país valenciano y ve lo que es capaz de hacer un gobierno de ultraderecha, uno se da cuenta de que hay defender la unidad de las izquierdas. Y también una unidad estratégica, apoyada en propuestas valientes: bajar el precio de los alquileres, transporte público gratuito, mejorar la financiación a las CC.AA. para tener mejores sistemas de sanidad, educación y servicios sociales, luchar contra la emergencia climática... Aquellos que sólo quieren ver si su logo es más grande o más pequeño en la papeleta, lo hacen desde una posición de privilegio.

Así que menos patriotismo de la sigla y más patriotismo de la causa. Yo, sinceramente, pocas veces he votado en el Congreso de forma diferente a Podemos o ERC. Incluso, en muchas ocasiones, he votado igual que el PSOE. La derecha y la extrema derecha tienen más diferencias entre ellos, pero nunca dudan. Siempre defienden el verde del dinero. Pues nosotros defendamos el interés de la gente.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, durante su entrevista con El HuffPost AURORA PASCUAL

- Permítame que le pregunte por Junts, que ha amenazado con no apoyar al Gobierno de aquí en adelante. ¿Cree que estamos ante un bloqueo fake o damos por terminada la capacidad legislativa del Gobierno y, por tanto, debemos ir a elecciones?

- A mí no me gusta la sobreactuación, las líneas rojas... Hay que ir partido a partido. Este jueves hemos aprobado en el Congreso una ley a favor de los derechos de los consumidores y otra sobre movilidad sostenible. Y Junts también ha apoyado al Gobierno para que no se prorrogue la vida de las nucleares. Por tanto, yo no doy por cerrada ninguna cuestión. Sobre todo porque Junts es consciente de que la alternativa que hay enfrente quiere llevarle a la cárcel.

- ¿Y qué cree que va a pasar con la investidura de Pérez Llorca? ¿Habrá finalmente pacto con Vox?

- Por supuesto que va a haber investidura. Si hay elecciones, sólo se podrían dar dos escenarios: que haya un gobierno de izquierdas o que pueda haber un empate técnico entre PP y Vox. Y si esto último ocurre, Feijóo va por la ventana. Por eso, Génova no va a permitir que haya elecciones en la Comunitat Valenciana para que Abascal les pueda ganar en uno de sus feudos clásicos. La investidura está cerrada. Aunque puedan flirtear, hacer teatro y alargar un poco esto.

- De momento, Abascal ha pedido presas y diques...

- Abascal puede pedir unicornios. Ya le digo yo qué cosas no va a pedir: vivienda pública, mejor transporte en las áreas metropolitanas o en el mundo rural, que se recorten las listas de espera en Sanidad a no ser que sea para forrar a sus empresas amigas o más escuela pública... Va a haber acuerdo, que nadie lo dude. Nunca ha estado en riesgo la Generalitat Valenciana para el PP. Cederán lo que tengan que ceder ante Vox.

- Esta es su primera legislatura en el Congreso. ¿Cuánto tiempo se ve más como diputado? ¿Y en la política? ¿Hay una fecha de caducidad para usted?

- Estaré el tiempo que mi partido, mi energía y mi conciencia me permitan.

- ¿Y se esperaba que en el Congreso hubiera tanta tensión como la que se percibe en el día a día?

- No me esperaba que el Congreso fuera así, la verdad, aunque es cierto que estamos en una legislatura con una aritmética endiablada. Frustra un poco trabajar en una proposición de ley, llegar a un acuerdo y que luego te vengan y digan desde otro grupo parlamentario que no te pueden apoyar para no dar una victoria del Gobierno. Estas cosas me apenan un poco. Pero también he encontrado diputados con ganas de mejorar la vida de sus ciudadanos, a pesar de las diferencias ideológicas.