Alexia Putellas: "Ahora las niñas tienen la oportunidad de ver que hay jugadoras y soñar con ello. Nosotras no la tuvimos"

Hace dos semanas, Alexia Putellas recogía su segundo premio consecutivo 'The Best' de la FIFA que la reconoce como la mejor jugadora de fútbol. Otro título más que suma a su extraordinario palmarés —que incluye dos Balones de Oro— y que la han ido confirmando como la número uno del deporte rey.

A sus 29 años, la deportista catalana no es solo una estrella del mundo del fútbol. Putellas es un icono para miles de mujeres que han visto derribar los muros de un deporte que hasta hace nada era territorio exclusivo de los hombres y es una inspiración para otros tantos miles de niñas, de dentro y fuera de nuestra fronteras, que sueñan con saltar al césped y llenar estadios.

La futbolista es consciente de la responsabilidad que conlleva haberse convertido en símbolos del talento femenino en el deporte y de la lucha por la igualdad. Ahora, ha querido ir más allá y aprovechar la visibilidad que le otorgan la fama y los títulos para "servir para ser altavoz de causas sociales que promueven valores fundamentales para mí como la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas". Por eso se ha unido al proyecto Goals impulsado por Mango.

"La educación y el deporte, los pilares principales de este proyecto, son dos elementos que si los juntas pueden ser una importante herramienta de cambio social y ayudar a construir una sociedad mejor", asegura sobre su papel como embajadora de esta campaña.

Parte de este proyecto es una camiseta solidaria cuyos beneficios van destinados a Save the Children. En ella aparece escrito: "Girls should play with dolls (Las niñas deben jugar con muñecas)" con la palabra dolls tachada y sustituida por "Whatever they want to (lo que quieran)". Una consigna que bien podría aparecer en cualquier pancarta del 8M, día que que en El HuffPost 'celebramos' con ella.

Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el segundo premio The Best que te reconoce como la mejor jugadora del mundo... ¿Eres consciente de en qué te has convertido, Alexia?

Muchas gracias. La verdad es que creo que aún no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo. Cuando haya pasado un tiempo y vea mis hitos con mayor perspectiva será cuando me dé cuenta de todo. Ahora mismo estoy disfrutando del camino. Es un placer poder dedicarme profesionalmente a mi pasión, ver todo lo que estoy logrando, y que me brinden reconocimiento por todo el esfuerzo y los resultados conseguidos.

Gracias a ti y a tus compañeras, las niñas pueden soñar con saltar al terreno de juego, vivir de ello y convertirse en estrellas del fútbol. ¿Cuánto pesa la responsabilidad de ser referente para miles de niñas que quieren ser las Alexia Putellas del futuro?

Es un orgullo y una gran responsabilidad poder ser un referente para miles de niñas. Creo que es vital poder contar y crecer con role models que permitan romper estereotipos y plantearse nuevos escenarios. Ahora las niñas tienen la oportunidad de ver que hay jugadoras y soñar con serlo un día ellas. Nosotras no la tuvimos. Poder ser un referente para futuras generaciones promocionando a la mujer en un ámbito o en profesiones históricamente representadas por hombres, como es el fútbol, es un gran honor.

Y en tu caso... ¿quiénes han sido y quiénes son tus referentes?

Los primeros referentes eran masculinos y casi todos del Barça: Rivaldo, Xavi, Iniesta, Messi... Años después, ya metida en el deporte, empecé́ a seguir a futbolistas femeninas, y había tres jugadoras que me encantaban: Louisa Nécib, Nadine Keßler y Camille Abily, todas deportistas extranjeras.

A nivel personal, estoy muy agradecida por la fortaleza, el compromiso y la compasión que me han enseñado mis padres.

No sé si en el campo de fútbol o en la calle aún tienes que escuchar el menosprecio de los más machistas... ¿Qué es lo más fuerte que te han dicho?

No creo que valga la pena recordar y hacer de altavoz de comentarios que no aportan ningún tipo de valor. Me quedo que tanto mis compañeras como yo estamos rompiendo barreras, normalizando que todas las mujeres podemos ser lo que queramos ser.

¿Hay algún momento concreto, un partido, un gol, un campeonato que para ti marcase un antes y un después como futbolista?

Estoy orgullosa de todas las cosas que he logrado. Nunca te imaginas llegar a lo más alto, ganar los campeonatos o premios que estoy consiguiendo. Siempre he sido una persona muy comprometida con la que hago, por ello, todos los partido, goles o campeonatos intento dar el cien por cien e ir a por los mejores resultados posibles.

Te doy una fecha: el 30 de marzo de 2022, en el Camp Nou, se reunieron casi 100.000 espectadores para ver los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentó al Barça con el Real Madrid. ¿Hay un antes un después de aquello? ¿Qué significó para ti?

Fue increíble. De las mejores cosas que he vivido. Es una prueba de que el fútbol femenino tiene tanto nivel e interés como el masculino. Estoy muy contenta de poder ver, junto a mis compañeras, cómo vamos profesionalizando más el fútbol femenino, impulsamos la igualdad en este ámbito y ponemos en valor que todas y todos tenemos las mismas oportunidades. Espero que con el tiempo estas cifras se mantengan y se consolide la igualdad entre categorías.

¿Cómo vivisteis en el vestuario, en el entorno deportivo, el huracán informativo que supuso que Jakub Janktoz, jugador del Getafe, se declarase abiertamente homosexual? ¿Y por qué no existe ese tabú con la homosexualidad en el fútbol femenino?

Me encantaría que aspectos personales como la orientación sexual no se convirtieran en noticia y tema de debate entre la sociedad. Creo que a las personas se nos tiene que valorar por nuestro talento y nuestras capacidades. En el caso del fútbol, se nos tiene que valorar por lo que demostramos en el campo.

Alexia, además de ser la mejor jugadora de fútbol del mundo, también te has convertido en un referente de estilo. ¿Qué relación tienes con la moda? ¿Y tu relación con Mango? Porque la marca es una apuesta segura en el armario de una chica de tu edad...

Mango es una marca que conozco desde siempre, que nunca ha faltado en mi armario y que me encanta y admiro por su trayectoria, esencia y valores. El esfuerzo, la ambición internacional y el compromiso con las personas, al igual que el liderazgo y el trabajo en equipo, son valores que la definen y con los que yo también me siento muy identificada. Colaborar con una marca de ropa tan conocida y con la que comparto estos valores es un privilegio, más aún cuando es para sumar esfuerzos para avanzar hacia la igualdad y promover que niñas y niños puedan llegar donde se propongan.