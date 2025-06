Alsina tiene algo que decirle al PP de las cuentas que saca de su manifestación "a ojo de buen cubero"

Continúa la resaca política tras la manifestación convocada por el Partido Popular, ayer domingo en la madrileña Plaza de España, para reclamar al Gobierno el adelanto de elecciones generales. El director de 'Más de Uno' en Onda Cero, Carlos Alsina, ha dedicado parte de su firma diaria de opinión a hablar de uno de los aspectos más polémicos de este acto. La cifra de asistentes.

En este sentido, Alsina ha comenzando a hablar al respecto del tema señalando que "y ya está", "se celebró la manifestación del PP y Sánchez sigue siendo presidente", antes de pasar a comentar el baile de cifras, los cálculos de la Delegación del Gobierno y los de la propia organización, es decir, los populares. No ha escatimado en críticas a ambos lados, dejando una reflexión final en forma de comparación para los de Feijóo.

"Que el número de manifestantes no fue despreciable lo demuestra que el delegado del Gobierno -conocido guerrero sanchista y colíder de la oposición a Díaz Ayuso- elevara la asistencia a nada menos que 50.000 personas", ha repasado Alsina, valorando "que pueden parecer pocas, pero son el doble de las que octubre calculó en la manifestación por la vivienda que la izquierda elevó a la categoría de verdadero hito. Si 25.000 eran un hito, 50.000 deben de ser doble hito".

Sobre las cuentas del PP "a ojo de buen cubero"

Alsina no se ha quedado ahí y ha comentado que "el PP ha calculado, a ojo de buen cubero, que no eran 50.000 sino 100.000. Y ha proclamado su enorme éxito". No obstante, el director del mencionado programa ha dejado una reflexión sobre otra protesta con asistencia similar. "100.000 viene a ser el mismo número -quizá un poco menos- que quienes se manifestaron en València en noviembre contra la gestión de la riada".

"Mazón seguro que se acuerda"

Tras advertir esa contradicción, el periodista ha sentenciado, recordando que también se le exigió a otra figura del PP dimitir y convocar elecciones: "Mazón seguro que se acuerda". Así, "aunque lo que se recuerda es que entonces dijera el PP que se había hecho historia. Nada nuevo bajo el sol, como digo".