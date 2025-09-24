Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Redondo acusa al PP de hacer "un feminismo de pacotilla" y pide que no genere alarma con las pulseras antimaltrato
Ana Redondo acusa al PP de hacer "un feminismo de pacotilla" y pide que no genere alarma con las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad habla de "incidencias puntuales" y niega que alguna mujer haya sido asesinada por un error de estos dispositivos. 

La ministra de Igualdad, Ana RedondoEFE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles al PP en el Congreso de los Diputados que no genere alarmas entre las víctimas de violencias de género con sus "bulos, falsedades y mentiras" sobre los supuestos fallos que han registrado las pulseras antimaltrato que se usan para proteger a las mujeres frente a sus agresores.

En la sesión de control al Gobierno, en la que la bancada popular ha pedido su dimisión de forma reiterada, Redondo ha dicho que es falso que alguna mujer que portara la pulsera ha sido asesinada o que estos dispositivos se hayan comprado por Aliexpress. "Lo único que hay aquí de Aliexpress es su oposición", ha señalado.

Igualmente, Redondo ha negado que las "incidencias temporales" que han registrado estas pulseras hayan puesto en riesgo a alguna de las víctimas. "¿Dónde están esas sentencias que se vieron afectadas por esas incidencias? No se conocen. Hasta la Fiscalía ha tenido que rectificar", ha dicho.

La ministra de Igualdad ha transmitido a las mujeres que portan la pulsera que están "protegidas" y que el sistema "funciona". "El PP ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en una mera burla de Vox. Hacen un feminismo de pacotilla. No se puede defender a las mujeres y seguir gobernando en muchos ayuntamientos con Vox. Ese feminismo es el que perjudica radicalmente a las mujeres, es el que las ataca, el feminismo de boquilla. Lo único que les interesa es gobernar a cualquier costa", ha zanjado.

Los posibles fallos del sistema de pulseras antimaltrato han centrado buena parte de la sesión de control al Gobierno. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha usado su turno de réplica para asegurar que el PP "sólo habla de las mujeres cuando intenta generar una alarma infundada". "Ustedes pactan con un partido que niega la violencia machista y banaliza la criminalidad de las mujeres. Ustedes votan en contra de las medidas que hacen efectiva la igualdad. Ustedes no creen en la causa de las mujeres ni en el feminismo. Lo mejor que puede hacer el PP es apoyar a este gobierno cuando traiga la ley de abolición de la prostitución. Entonces veremos quién está a favor de las mujeres y quién está en contra", ha explicado.

