Antifraude detecta irregularidades en el contrato de la Junta con José Manuel Soto

La Oficina Andaluza Antifraude ha censurado la concesión irregular que la Junta (PP) llevó a cabo en 2023 mediante un contrato de 14.762 euros al cantante José Manuel Soto para esbozar su proyecto Senderos del Rocío.

El Gobierno autonómico ha concedido al artista en los dos últimos años un total de 564.762 euros gracias al contrato inicial que firmó y dos subvenciones a dedo que suman 550.000 euros para un proyecto que consiste en trazar rutas desde las ocho provincias hasta la ermita de El Rocío, en Huelva. De la primera subvención directa obtenida, Soto ha tenido que devolver 30.000 euros por gastos inconvenientes, según la Junta.

En declaraciones a la Cadena SER, Soto ha explicado que las irregularidades detectadas se deben a que la razón social de su empresa no recogía trabajos como la presentación del estudio previo del proyecto. Dicho estudio, que "está siendo de gran utilidad", obra en estos momentos en poder del Gobierno Andaluz.

En todo este asunto han vuelto a trascender las palabras del presidente andaluz al cantante, quien dijo que dijo que le convenció el proyecto desde que le miró a los ojos. Soto ha calificado esa frase como "un cachondeo" de la prensa y ha destacado que la subvención tardó dos años en llegar y que tras presentar el proyecto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, éste reconoció que le gustaba y le animó a desarrollarlo. Además, ha afirmado que la Oficina Antifraude le ha reclamado 30.000 euros que aún no han sido devueltos debido a que han presentado alegaciones.

Según informa El País, la Oficina que lucha contra el fraude en Andalucía analizó solo el contrato menor y la primera de las dos ayudas directas concedidas, y en una resolución ha instado a la Junta a anular el contrato tras detectar “vicios de nulidad”. El grupo parlamentario Por Andalucía ha tildado las subvenciones a Soto como “un chiringuito de amigotes”. “Era un caso que desde el principio olía mal porque ni siquiera es un caso de corrupción con elegancia, sino burdo. El contrato fue adjudicado sin la debida transparencia, sin competencia real y sin acreditar la solvencia técnica necesaria para llevar a cabo el proyecto”, ha criticado este miércoles el diputado José Manuel Gómez.

El parlamentario ha añadido: “En el expediente [de las subvenciones] consta una factura de 4.000 euros para dormir y comer en El Rocío solo durante dos días. Y esa factura la dio por válida la Junta, no me quiero ni imaginar las que le ha echado para atrás. Esto es un chiringuito para que este tipo mantenga su tren de vida a costa de los andaluces”. Por Andalucía ha pedido amparo a la presidencia del Parlamento autonómico porque entiende que la Junta “obstaculiza” su acceso al expediente con las ayudas económicas al cantante, que no le remite en formato electrónico, sino que deben tomar notas a bolígrafo.

La resolución del organismo fiscalizador impele a la Consejería andaluza de Turismo y Andalucía Exterior a que revise de oficio el contrato con Soto porque el objeto social de la empresa que el cantante creó, Camino de Andalucía SL, estaba destinada a “actividades artístico-musicales” y no debió recibir el dinero público para un proyecto de rutas turísticas, lo que comporta un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato. Además, la Oficina Antifraude recuerda a la Junta que debió haber invitado a tres empresas del sector turístico a que presentaran sus ofertas en vez de otorgárselo a dedo a Soto. Preguntada la Consejería al respecto, un portavoz avanza que el gabinete jurídico revisará el contrato a lo largo de los próximos seis meses para tomar una decisión.

“Se colige una posible falta de idoneidad y capacidad de dicha entidad, que comportaría un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato según la Ley de Contratos del Sector Público”, rezan las conclusiones que firma la directora adjunta del organismo fiscalizador, Marta Blázquez.

La Consejería de Turismo ha alegado que la Oficina Antifraude “deja a criterio de la Consejería la revisión de oficio del contrato” y destaca que todos los gastos del proyecto Senderos del Rocío, vehiculado a través de la Fundación Destino Rocío que creó el cantante, “están auditados y fiscalizados por la Intervención de la Junta”. Turismo no ha aclarado si Soto ha debido devolver alguna cantidad de la segunda subvención de 275.000 euros percibida el año pasado.