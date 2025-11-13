Antonio Maestre recoge lo que Ayuso dice de los inmigrantes y lanza un aviso a los que dicen lo mismo que ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de septiembre, en un viaje a Portugal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido noticia en toda España por sus palabras sobre la inmigración en respuesta a Vox. La dirigente del PP ha replicado que "alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas".

En este contexto, el periodista Antonio Maestre ha criticado lo clasista que suena esta frase para defender la inmigración en España. En la misma comparecencia en la Asamblea, Ayuso ha defendido una inmigración "ordenada", vinculada al trabajo, donde se cumpla el orden en las fronteras que, ha recordado a Vox, no son competencia de la Comunidad de Madrid.

"Evidentemente lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", ha afirmado Ayuso en sede parlamentaria.

Ayuso es "cosmopaleta y cutre"

Vox, en cambio, ha afirmado que la visión de un Madrid donde caben "todos los acentos" es "cosmopaleta y cutre" y que la presidenta tiene "la cabeza en Miami antes que en Alcorcón". Ante ello, Ayuso le ha afeado que pretenda "ofender a los hispanos" al hablar "de manera despectiva de Miami".

"Nosotros estamos poniendo en marcha en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, desde el Partido Popular, 32 nuevos desarrollos urbanísticos, 280.000 nuevas viviendas. Construimos el 53% de la vivienda protegida en España. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente", ha sacado pecho Ayuso.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado "dónde están las 25.000 viviendas que debe a los madrileños" y ha afirmado que su formación lo que hace es "defender los barrios".

Tras este intercambio de pareceres, Maestre ha cargado contra la visión de Ayuso sobre la inmigración: "Cuando algunos alertamos sobre el mensaje utilitarista para contrarrestar el mensaje contra la inmigración nos referimos a esto".

"A ver si viendo lo clasista de mierda que suena en boca de Ayuso dejamos de decir que los inmigrantes son necesarios para pagarnos las pensiones, ha zanjado el periodista de laSexta.