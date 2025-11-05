Antonio Maestre se fija en la dedicatoria de Juan Carlos I en sus memorias y deja una sentencia demoledora

Reconciliación (Ed. Stock), las memorias del rey Juan Carlos I, salen este 5 de noviembre a la venta en Francia y sólo los extractos que se han filtrado ya han dado que hablar en los medios de comunicación de España.

En el libro, el rey emérito, que desde 2020 vive exiliado en Abu Dabi, habla de su papel en la Transición, de su relación con el dictador Francisco Franco, de cómo ve a su hijo Felipe VI como rey y hasta carga contra la reina Letizia, con la que se nota que nunca ha tenido muy buena relación.

De Felipe VI dice concretamente que "parece haber olvidado a quién debe su trono", tiene buenas palabras para la reina Sofía y muy malas para Letizia, a la que acusa de haber roto el vínculo con sus nietas Leonor y Sofía.

El emérito llega a decir que la monarquía en España sigue siendo "frágil" y objeto de ataques pero asegura haber depositado toda su confianza en su futuro tanto en su hijo, Felipe VI, como en su nieta, la Princesa Leonor, de la que asegura que está "extremadamente bien preparada" porque, remarca, "España no es automáticamente monárquica".

La dedicatoria del rey

En Más Vale Tarde han analizado parte del libro ya que han tenido acceso a él un día antes de su publicación en Francia —en España todavía no tiene fecha de salida pero todo apunta a diciembre— y han comentado concretamente la dedicatoria.

El emérito dedica el libro: "A mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos los que me acompañaron en la transición democrática".

El periodista Antonio Maestre ha tirado de fina ironía para apostillar que "lo de su hermano es recochineo, eh". "Supongo, claro, sí. Es verdad que su hermano... sí", ha añadido también Iñaki López.

Un comentario que hace referencia a la muerte de su hermano Alfonso en 1941, de la que también habla en sus memorias: "No me recuperaré de esta desgracia. La gravedad me acompañará en adelante". "Lo echo de menos —cuenta—, me gustaría tenerlo a mi lado, poder hablar con él. He perdido a un amigo, a un confidente. Dejó un vacío inmenso. Sin su muerte, mi vida habría sido menos sombría, menos infeliz", dice el rey en el libro según recoge EFE.

Sin entrar en muchos detalles, el rey recuerda cómo él y su hermano, de 14 años, jugaban con una pistola del calibre 22 descargada pero con una bala en la recámara. "Se disparó un tiro al aire, la bala rebotó y alcanzó a mi hermano en plena frente. Murió en brazos de nuestro padre", dice en el libro, donde asegura que "todavía es difícil hoy hablar de ello".