Varios países advierten a los activistas de la Flotilla a Gaza de un "inminente ataque israelí"

La Global Sumud Flotilla, la iniciativa activista internacional que trata de romper el cerco de Gaza (Palestina) y llevar ayuda humanitaria a su población, ha denunciado esta noche que varios países han advertido a sus organizadores de un "inminente ataque israelí", según han informado en sus canales de mensajería instantánea.

En su mensaje no se detalla ni quiénes son los estados que han dado este aviso ni si han precisado detalles sobre esa posible agresión. Israel, que mantiene su ofensiva sobre Gaza tras matar a más de 65.000 personas, ha prometido detener la Flotilla, alegando que los barcos están intentando "violar un bloqueo naval legal" y que está financiada por "terroristas", denominación por la que piensa procesar a sus componentes si hay abordaje y arrestos, finalmente.

"Actualmente, nos encontramos a cuatro días de la zona de alto riesgo y a seis días de Gaza. Sufrimos retrasos debido al ataque de anoche y a la necesidad de evaluar los daños, pero mantenemos el rumbo", indica la organización, citando el último incidente serio, de ayer, cuando detectaron de nuevo "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones". También se detectaron aviones no tripulados en esta pasada noche, sin que por ahora hayan aportado más información. Sostienen que ya ha habido explosiones sospechosas al menos en dos ocasiones, durante su estancia en Túnez, los días 8 y 9 de septiembre, y que los fallos sospechosos en las comunicaciones son "recurrentes".

"Nos dirigimos a aguas territoriales griegas. Mañana por la mañana [por hoy] , nos uniremos a la flota griega y navegaremos juntos. El buque SAR Life Support sigue siendo un recurso fundamental para asistir a las embarcaciones y participantes que necesitan apoyo. Compartiremos actualizaciones diarias a medida que nos acercamos a la zona de alto riesgo dentro de las aguas territoriales palestinas. Las personas a bordo confían en que la gente de todo el mundo vigile la flotilla. Su testimonio es su protección", exponen.

La ONU ha instado a una investigación independiente sobre los ataques a la Flotilla Global Sumud, afirmando que quienes estén detrás de las violaciones deben rendir cuentas. “Debe realizarse una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre los presuntos ataques y hostigamientos con drones y otros objetos” contra la flotilla, declaró Thameen Al-Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.

Reuniendo a más de 300 activistas de 44 países en 51 barcos, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la flotilla civil es el convoy de ayuda marítima más grande que se dirige a Gaza desde que Israel comenzó su genocidio de palestinos en octubre de 2023. Es parte de una iniciativa en marcha desde 2008, después de que el Gobierno de Tel Aviv comenzase a aplicar un bloqueo de la franja palestina por tierra, mar y aire, tras la victoria de Hamás en las elecciones.

Protección internacional

Este aviso de amenaza inminente se produce después de que dos países, España e Italia, hayan anunciado el envío de barcos militares para asistir a los tripulantes de la Flotilla en caso de asalto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó anoche desde Nueva York (donde se encuentra en el marco de la Asamblea General de la ONU) el envío a partir de hoy de un buque militar apoyo a la Global Sumud Flotilla. Se trata del BAM (buque de acción marítima) Furor, han detallado por su parte fuentes de la Armada. El socialista precisó que el patrullero oceánico zarpará desde el puerto militar de Cartagena (Murcia) "equipado con todos los medios", que acudirá en auxilio de la flotilla si fuera necesario y, llegado el caso, "realizar algún rescate".

Los integrantes de la flotilla "representan a 45 países", ha recordado el mandatario, y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo". El buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", ha enfatizado Sánchez, que ha insistido en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

Horas antes había dado el mismo paso la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también mandará un buque militar, una fragata, para posibles operaciones de socorro a esa flotilla. No obstante, la ultraderechista ha cargado contra la expedición, que ha calificado de iniciativa "peligrosa e irresponsable". "No hay necesidad de arriesgar la propia seguridad; no es necesario ir a una zona de guerra para entregar ayuda a Gaza, que el Gobierno italiano y las autoridades competentes podrían haber entregado en pocas horas", declaró a la prensa italiana también desde Nueva York, antes de pronunciar su discurso ante la ONU

La primera ministra afirmó que su gabinete había propuesto entregar la ayuda de la flotilla a Chipre y al Patriarcado Latino de Jerusalén. Sin embargo, obvió el hecho de que Israel ha bloqueado el acceso a gran parte de la ayuda que la ONU y otros organismos intentan introducir en Gaza, lo que ha provocado la declaración de hambruna en el enclave, el mes pasado, constatada por ONG internacionales y también por Naciones Unidas, que ahora se amplifica por la agresión armada pero que se llevaba aplicando 18 años y está, justamente, en la base de las acciones de la Flotilla.