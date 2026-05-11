Así va a ser 'El Debate Decisivo' de las elecciones andaluzas: candidatos, claves, dónde se emite y cómo verlo

Las elecciones andaluzas tendrán lugar este domingo, 17 de mayo. Aunque el PP de Juanma Moreno parece al borde de la absoluta y todo parece indicar que no habrá sorpresas, todavía quedan los últimos días de campaña y muchos electores aún no han decidido su voto.

En este sentido resulta de interés seguir los debates electorales. Es el momento en el que los candidatos pueden pedir en directo el voto a millones de ciudadanos y en el que tienen que resultar convincentes con sus argumentos y propuestas.

La semana pasada, Televisión Española emitió su debate de las elecciones andaluzas, y esta noche llega el turno de Canal Sur, en el que ha bautizado como 'El Debate Decisivo'.

Los candidatos son que participan son Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Si todavía no has decidido tu voto o simplemente estás interesado en la actualidad de la política andaluza, merece la pena que eches un vistazo al debate de esta noche.

Dónde ver el debate de las elecciones andaluzas

El programa comienza a las 21.45 y lo podrás ver en Canal Sur. Si vives en Andalucía es tan fácil como sintonizar la cadena autonómica, pero si vives fuera también tienes otras opciones para no perdértelo.

La plataforma CanalSur Más también lo v a emitir en directo, así que tienes la posibilidad de seguirlo en esta plataforma online. Por último, también lo puedes ver en el Canal 24 horas en cualquier punto de España.

Los periodistas encargados de moderar el debate son Blanca Rodríguez y Fernando García. Se grabará en los estudios de Canal Sur en Sevilla.

Así será 'El Debate Decisivo'

El programa arrancará con un minuto inicial en el que cada candidato hará un resumen de sus propuestas. A partir de entonces, el debate se divide en tres bloques en el que cada candidato dispone de cinco minutos:

Política y empleo: centrado en temas como políticas de trabajo, vivienda e impuestos.

centrado en temas como políticas de trabajo, vivienda e impuestos. Políticas sociales: aquí se hablará de Sanidad, Educación o migración.

aquí se hablará de Sanidad, Educación o migración. Política territorial: para hablar de la financiación autonómica y el papel de Andalucía.

Por último, como en todos los debates electorales, los candidatos contarán con un minuto de cierre en el que pedirán el voto directamente a los televidentes.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en el debate anterior, los temas más tratados podrían ser los de Sanidad (con especial atención a las afectadas por los cribados de cáncer de mama), política de vivienda e inmigración.

El debate finalizará a las 23:15 y dará paso a un análisis moderado por la periodista Silvia Sanz. Participarán analistas como Teodoro León Gross, Susana Valdés o Javier Caraballo.