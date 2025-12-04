Sanidad abre una investigación para esclarecer lo que ha ocurrido el Hospital de Torrejón de Ardoz 

Sanidad investigará lo ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz. El Ministerio de Sanidad ha iniciado una investigación para esclarecer si se cometieron irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en Madrid, después de que 'El País' hiciese públicos unos audios en el que se escuchaba a un CEO del centro madrileño pedir rechazar pacientes para engordar las cuentas a unos "4 o 5 millones".

Según han podido confirmar algunas fuentes de Sanidad a EFE, la decisión la ha tomado el Ministerio y se une a la petición que ya hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para conocer lo ocurrido tanto en dicho hospital, como en el resto de hospitales públicos de gestión privada.

En los audios publicados, cuyo contenido venía de una reunión del pasado 25 de septiembre, se podía oír al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart— quien tras conocerse lo que dijo, dimitió— plantear incrementar las listas de espera, así como rechazar aquellos procesos que no son rentables, para así conseguir más beneficios.

"En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", afirmaba el mismo en un audio, quien pedía hacer algunos ajustes para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones".

De hecho, según recoge el mismo diario que destapó el escándalo, al menos cuatro directivos denunciaron en el canal ético interno estos hechos: Pilar Navarro, gerente del hospital; Carlos Catalán, director médico del grupo; María Josefa Soriano, directora de enfermería; y José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente. Sin embargo, fueron despedidos.

Además de la investigación, la ministra de Sanidad ha enviado una carta a Ayuso para exigir la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" de lo sucedido y proceder, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".

Desde el grupo Ribera, que gestiona hasta ocho hospitales y más de 60 centros de salud actualmente, han defendido que "mantienen su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible". Además, han anunciado que realizarán una auditoría "en profundidad" para esclarecer lo sucedido y conocer si el centro cumplía los estándares legales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la gestión del Partido Popular (PP) y ha acusado a la formación de querer "hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse". Y es que, según él, la privatización de la sanidad, "consiste en que el CEO de una empresa decida sobre la vida de la gente".

Tanto el PSOE de Madrid como Más Madrid han anunciado que preparan acciones legales por lo que han calificado de una "grave vulneración del derecho a la salud" y han tachado de "perversión del uso de la sanidad pública".

Este escándalo llega apenas unas semanas después de que el país viviese una crisis en los cribados, tanto en Andalucía (con el cáncer de mama) como en Madrid (con el cáncer de colon y recto) tras destaparse varios fallos en el sistema que habrían implicado a algunos de los afectados.