Todo queda en Chamberí: las casas de "una ciudadana más de clase media que vive en Madrid" llamada Isabel Díaz Ayuso

"Nací en Chamberí, estudié en Chamberí, jugué en las calles y parques del distrito, he vivido siempre en Chamberí y muchos empleos los he tenido en Chamberí. Mi madre es de Chamberí, así como mi abuela. Somos mujeres de Chamberí". Nada mejor que este reclamo de Isabel Díaz Ayuso para explicar su fijación por el distrito más caro de todo Madrid. Fue la respuesta que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dio en 2018 al colectivo ciudadano urbanístico Corazón Verde Chamberí, en plena disputa en redes sobre la poca atención que el Gobierno de Ahora Madrid prestaba a su barrio, según denunciaba Ayuso. Tal es el amor de la líder regional del PP por Chamberí que, según ha revelado este miércoles el diario El País, la Comunidad ha comprado un ático de lujo en la zona para que la presidenta pueda usarlo como "oficina" temporal. Pero, además — qué casualidad — el inmueble no está muy lejos del ático en el que vive con su pareja, Alberto González Amador, y todavía se encuentra más cerca del piso que Ayuso heredó de sus padres para evitarles un embargo. De hecho, en la misma calle.

En 2019, gracias a las revelaciones de medios como El País o Infolibre, comenzó el llamado caso Avalmadrid. Se supo entonces que Ayuso no solo habría intermediado con el ente semipúblico para tratar de salvar una empresa participada al 25% por sus padres, que no habían devuelto un préstamo, sino que tanto ella como su hermano, Tomás Díaz Ayuso, habían aceptado la donación de dos pisos de sus progenitores para evitar que, llegado el caso, fueran embargados. Apenas dos días antes de dimitir como administrador, el padre de Ayuso dio a Tomás una vivienda en Ávila y a Isabel un piso en Madrid. ¿Dónde? En Chamberí, claro. La vivienda, de Ayuso en régimen de nuda propiedad (es decir, la usa y disfruta una tercera persona, en este caso su madre), todavía figura como el domicilio social de la empresa Ayuso Lahoz S.L., dedicada al comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos. Casualidad o no, el piso está a apenas unos pasos del ático que ha adquirido la Comunidad de Madrid.

Ayuso, sin embargo, no vive en esa casa. La presidenta de la Comunidad pasa sus días por supuesto en Chamberí, pero en otro piso. O, mejor dicho, en otros. En 2024, eldiario.es desveló que la presidenta vivía desde hacía meses en una lujosa vivienda que su pareja, Alberto González Amador, había comprado en Chamberí dos años antes, en 2022, solo dos meses después de que Hacienda comenzara a investigarle por presunto fraude fiscal. Apenas un día después de esta revelación, el mismo medio publicó que en realidad Ayuso y su novio disfrutaban de una segunda vivienda justo encima de este piso. Ambos vivían en el ático, propiedad en aquel momento de una sociedad que administraba el abogado de González Amador, que — de nuevo por casualidad — compró el inmueble dos días después de que se inscribiera en el Registro la adquisición del primero por parte del novio, un año después, en 2023.

Según declaró el propio González Amador en el Juzgado, pagaba por vivir en el ático 5.000 euros al mes de alquiler, hasta que decidió comprarlo. Tal y como publicó también El País en 2025, el novio de Ayuso adquirió el inmueble "con la ayuda de una hipoteca de 600.000 euros en Caja Rural de Zamora". Con esta última compra, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja pueden disfrutar de dos viviendas de casi 400 metros cuadrados en una de las zonas más caras de todo Madrid. Ambas costaron alrededor de dos millones de euros, cuyo valor de mercado es ahora muy superior. "Ático de lujo, hay que morirse de la risa con lo de ustedes", llegó a decir Ayuso.

La vivienda heredada, los dos pisos que comparte con Alberto González Amador y, ahora, el ático que ha adquirido la Comunidad. Según comentó un portavoz del Gobierno madrileño a El País, el inmueble adquirido, de casi 500 metros cuadrados, servirá a Ayuso como oficina "durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto". Eso dijeron al ser preguntados por primera vez, porque después de estallar la polémica el equipo de la presidenta dijo que en realidad la decisión "no está tomada al cien por cien". No la compra, que ya está hecha, sino la función del piso. El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha denunciado que el Plan General de la ciudad "no permite oficinas en ese edificio". "El ático no tiene forma legal de dejar de ser una vivienda y convertirse en oficina. Lo que sí podría hacer es vivir ahí y dedicar una habitación a despacho personal. Pero eso sería haber comprado un ático para vivir, no para ser la oficina", ha señalado Giraldo.

En 2022, Ayuso se quejaba de que cada vez estaba más difícil hacerse con una casa en Madrid, por aquello de los precios "disparados". Lo decía "como una ciudadana más de clase media que vive" en la ciudad. En 2024, harta de las críticas de la oposición a la vivienda que compartía con González Amador, Ayuso deslizó una idea: "A lo mejor lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para su presidente y evitaríamos que siguieran haciendo un escarnio bochornoso". ¿Casualidad?