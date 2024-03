La casa perfecta para independizarte... por "tan solo" 595.000 euros

¿Quieres independizarte? No se hable más. Un agente inmobiliario de Diza Consultores ha compartido en sus redes sociales un vídeo donde comienza diciendo: “Hoy te presento la casa perfecta para independizarte por solo 595.000 euros”.

La casa perfecta para independizarte si eres Froilán o la hija de Amancio, supongo. Pero si eres una persona normal, lo tienes crudo. Y oye, no es tu culpa.

No es tu culpa que en España solo el 15% de los jóvenes se haya podido emancipar antes de los 30. No es tu culpa que tengas que dedicar el 94% de tu sueldo a pagar el alquiler si quieres vivir solo. No es tu culpa que la vivienda se haya convertido en un activo especulativo y que mientras hay millones de personas sin casa un pocos fondos buitre tengan centenares de miles viviendas para enriquecerse. Y sobre todo no es tu culpa que tengas un curro en el que te pagan una basura que a penas te da para pagar tus gastos diarios y te prohíbe totalmente ni siquiera la posibilidad de pensar en tener una casa algún día.

Y mucho menos una casa “perfecta para independizarte” de 595.000 euros. El mercado de la vivienda en España está completamente roto.