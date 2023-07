Ayuso: "No puede ser que el jueves aplaudiéramos a Feijóo y el martes tirándole por un puente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ante las preguntas de los periodistas por las palabras que pronunció Esperanza Aguirre, expresidente del PP de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que sugirió que fuera la actual dirigente regional quien sustituyera al líder del PP si no lograba la investidura.

"Estoy muy agradecida por su confianza, pero pienso que esto no funciona así", ha zanjado Ayuso. "No puede ser que el jueves estuviéramos aplaudiendo a Feijóo y el martes tirándole por un puente", ha agregado.

"Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas", ha proseguido la presidenta madrileña, quien, por si acaso no había quedado claro su mensaje, ha insistido: "La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España, lo sigue siendo a día de hoy".

Ayuso ha asegurado que sus palabras no son "una cuestión sólo de lealtad personal, sino de lealtad a España, respeto a las instituciones y a la voluntad de los españoles en las urnas".

Ayuso ha destacado que el PP es "el principal partido de España" tras las elecciones del domingo, que cuentan con mayoría absoluta en el Senado y que gobiernan en doce comunidades. "El mapa municipal es prácticamente azul. Eso lo ha conseguido Feijóo en un año", ha agregado.

En este sentido, la presidenta madrileña ha asegurado que el presidente del PP debe intentar ser investido. "Debe seguir trabajando en ello", ha pedido.