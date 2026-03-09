Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Justicia ordena a Ayuso crear ya el registro de objetores del aborto
La Justicia ordena a Ayuso crear ya el registro de objetores del aborto

Madrid fue la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollarlo.

Redacción HuffPost
Díaz-Ayuso en la UCM en 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.

El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

