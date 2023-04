Ayuso saca el cepillo: pide 1.500 euros a sus candidatos electorales con más opciones de conseguir escaño

El PP de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a sus candidatos con más posibilidades de salir elegidos como diputados o concejales en las próximas elecciones del 28-M un pago de 1.500 euros "para los gastos ordinarios del partido". La información, publicada este martes por el diario El País y confirmada por El HuffPost, señala que este montante sería obligatorio pese a que desde el departamento de prensa se sugiere que es sólo voluntario.

Dicha 'donación' se conoce entre los círculos internos del PP madrileño como "la dolorosa" y se piden cuando el candidato va a Génova a firmar que va en la lista. "El concepto que aparece en el papel que firmamos se denomina 'cuota de cargo electo'", explica uno de los candidatos de forma anónima a El País. Además, los finalmente elegidos, también pagan 50 euros de forma mensual en concepto de cuota de afiliación al partido.

El pago sólo iría dirigido a los candidatos que, según las encuestas, obtendrían escaño según las encuestas internas que se barajan en el PP. En el ayuntamiento, por ejemplo, serían unos 25 concejales y en la Comunidad más de 60.

Dicho 'tributo' no es nuevo, según reconocen las mismas fuentes. Es una práctica que se ha ido normalizando dentro del PP madrileño y que sus miembros aceptan sin críticas, aunque líderes como Pío García Escudero o Cristina Cifuentes no lo llevaron a cabo. En todo caso, el pago de 1.500 euros no se puede aplicar para gastos derivados de la campaña electoral porque se vulneraría la ley. En otros partidos políticos que concurren a las elecciones no existe nada similar.

Costear una campaña sale muy caro para cualquier formación. El PP dedicó en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 16,67 millones de euros, un importe que recuperó íntegramente con las subvenciones recibidas posteriormente. Según las cuentas, los gastos ordinarios ascendieron a 9,76 millones de euros, de los que los servicios publicitarios fueron los más costosos, con 4,7 millones.