Belarra entierra la unión de izquierdas: "Han hecho más cuatro diputados de Podemos que cinco ministros de Sumar"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este viernes el papel de Podemos como una fuerza de izquierdas independiente y "valiente" ante la propuesta de coalición a la que aspiran parte de los partidos que conforman actualmente Sumar o el diputado de ERC, Gabriel Rufián.

En un contexto político en el que, de nuevo, se aspira a que la izquierda a la izquierda del PSOE se coaligue de cara a las próximas generales, Belarra ha lamentado que fórmulas como las de Sumar sólo hayan servido para apoyar al PSOE "a cualquier precio".

"Hoy, todo el mundo reconoce lo que Podemos lleva toda la legislatura diciendo: que con este gobierno que se rearma y no hace nada para paliar la crisis de vivienda, la extrema derecha no deja de crecer por esta inacción del Gobierno. Entonces, ¿por qué hay que seguir apoyando al PSOE a cualquier precio? Si todo el planteamiento es cálculo electoral, la conclusión es que hay que apoyar al PSOE y votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es la inacción del PSOE lo que está alimentando a Vox?", ha dicho.

Belarra considera que el siguiente paso será defender que el PSOE se abstenga en una hipotética investidura de un candidato del PP para que Vox no llegue al poder. "Y en ese camino no habrán barrido a la extrema derecha, sino a la izquierda. Nosotras estamos convencidas de que este país necesita una izquierda feminista, antiracista, ecologista y antifascista. Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo", ha señalado.

Frente a ese miedo a Vox, Belarra propone ser "más izquierda que nunca". "Sabemos cómo se conquistan derechos y lo hemos demostrado en el Gobierno y en esta misma legislatura con la regularización de migrantes. A veces, la vida no va de cantidad sino de calidad. Y han hecho más cuatro diputados valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar", ha dicho. Un dardo claro y directo a la coalición de la que formaron parte en las generales de 2023, aunque muy pronto se desvincularon de ella.

En ese sentido, Belarra apuesta por una izquierda sin miedo a expropiar viviendas, que cree una empresa de alimentación pública o que reforme las estructuras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Esta izquierda es lo único posible para que no veamos una extrema derecha que arrasa con todo. Esta es la tarea en la que debemos concentrarnos en los próximos meses", ha señalado.

Finalmente, Belarra ha entrado en el debate sobre la prohibición del burka de una manera ambigua. "Vox ha conseguido traer a la primera línea de debate el burka. ¿Por qué creéis que han propuesto prohibirlo estas semanas? Porque quieren que cuando veamos a una mujer en la calle, tengamos miedo. Las mujeres les dan igual. Pero si ellos intentan que haya miedo hacia las personas migrantes, nosotros pedimos regularización", ha concluido.